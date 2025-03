Federico Cinà wild card in tabellone principale al Masters 1000 di Miami

Notizia a sorpresa che giunge direttamente dall’organizzazione del Masters 1000 di Miami, il secondo dell’anno, che si giocherà subito dopo Indian Wells dalle parti dell’Hard Rock Stadium. Federico Cinà, infatti, è destinatario di una delle wild card per il tabellone principale per il torneo di scena in Florida.

Assieme a lui, in campo maschile hanno ricevuto un invito in main draw anche gli americani Learner Tien, Christopher Eubanks ed Eliot Spizzirri (il primo grande promessa rivelatasi agli Australian Open, il secondo giocatore di comprovata solidità e il terzo 2001 di buon livello ex University of Texas), insieme al cinese Yibing Wu, il primo cinese a vincere un torneo ATP nel 2023. Al femminile, invece, tanti nomi pesanti: la ceca Petra Kvitova (campionessa nel 2023), l’australiana Ajla Tomljanovic e l’USA Sloane Stephens (vittoriosa nel 2018) sopra tutte, ma anche la filippina Alexandra Eala, la canadese Victoria Mboko, la giapponese Sayaka Ishii e l’altra americana Tyra Grant (in questi ultimi tre casi la parola d’ordine è: largo alle giovani).

Classe 2007, Cinà disputerà così per la prima volta un torneo sul circuito maggiore, e che torneo: il secondo del Sunshine Double, quello che a lungo è stato definito “Quinto Slam” specialmente nella prima parte dell’era in cui si giocava a Crandon Park. Il siciliano è attualmente numero 557 del mondo e, proprio negli scorsi giorni, ha vinto a Sharm el Sheikh il secondo torneo ITF della sua carriera.

Il figlio di Francesco Cinà, lo storico coach di Roberta Vinci, è stato anche numero 4 del mondo a livello junior. Mai prima di quest’anno un azzurro aveva ricevuto una wild card per il torneo di Miami, che segue una logica particolarmente internazionale quando si tratta di elargire gli inviti e spesso punta gli occhi sui giovani (per fare alcuni tra gli ultimi esempi Ruud, Alcaraz e Shang).