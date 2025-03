Faun Drome Classic 2025: Ayuso trionfa al termine di una fuga solitaria. Quinto Andrea Bagioli

Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la Faun Drome Classic 2025 al termine di una fuga durata 40 chilometri. Lo spagnolo ha scelto il momento giusto per attaccare il gruppo che non è riuscito a completare l’inseguimento nei suoi confronti. Seconda posizione per Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) che ha cercato, senza successo, di raggiungere l’iberico negli ultimi chilometri. La volata per il terzo posto è stata conquistata da Ben Tulett (Team Visma Lease a Bike).

La gara francese ha visto i corridori sfidarsi su un percorso di 189 chilometri che ha preso il via ed è terminato nella cittadina di Étoile-sur-Rhône. La corsa, ricca di saliscendi, ha previsto 17 côte, alcune superate due volte; tra le più importanti figurano il Col de la Grande Limite (4.6 km al 6,1% di pendenza media) e il Col de Tartaiguille (3.4 km ad una pendenza media del 4,8%).

Dopo 20 chilometri dalla partenza si è sviluppata la fuga con 7 corridori: Jonas Gregaard (Lotto), Baptiste Poulard (Arkéa B&B Hotels Continentale), Sjoerd Bax e Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix), Matisse Julien (CIC -U – Nantes) e Noah Knecht (Nice Metropole Cote d’Azur). Il gruppo, a 40 chilometri dal traguardo, ha chiuso il gap con gli attaccanti.

L’attacco nel gruppo di Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) ha rotto gli equilibri ed ha costretto gli avversari ad attacchi solitari. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) è stato il primo inseguitore dello spagnolo, seguito dal duo Christian Scaroni (XDS Astana Team) Ben Healy (EF Education -Easy Post). L’italiano e l’irlandese sono stati, però, ripresi dal gruppo che ha cercato di alzare il ritmo per agganciare Ayuso.

Il corridore della UAE Emirates ha mantenuto un buon passo durante le ultime asperità, controllando il distacco dal suo inseguitore ed è arrivato solo al traguardo, vincendo la Faun Drome Classic 2025. Secondo posto, con 21 secondi di ritardo, per il danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) che, fino alla fine, ha provato a raggiungere lo spagnolo. Il britannico Ben Tulett (Team Visma Lease a Bike) ha vinto la volata per il terzo posto. Il migliore degli italiani è stato Andrea Bagioli (Lidl-Trek) che ha concluso in quinta posizione.