Europei atletica indoor 2025 oggi in tv: orari 9 marzo, programma, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 9 marzo andrà in scena la quarta e ultima giornata degli Europei Indoor 2025 di atletica: ad Apeldoorn (Paesi Bassi) si conclude la rassegna continentale al coperto, lo spettacolo inizierà già al mattino e poi proseguirà al pomeriggio per assegnare le ultime medaglie di questo lungo fine settimane. L’Italia si gioca carte molto importanti con il desiderio di chiudere in bellezza questa manifestazione, antipasto dei Mondiali Indoor che si disputeranno tra due settimane a Nanchino.

Leonardo Fabbri e Zane Weir sono i due grandi favoriti della gara di getto del peso: si preannuncia uno splendido duello tra i due azzurri, che andranno a caccia di medaglie pesanti (qualificazioni al mattino, finale nel pomeriggio). Zaynab Dosso vuole sognare in grande sui 60 metri, dove sfiderà Mujinga Kambundji, Ewa Swoboda e Patrizia Van der Weken (tre turni in una giornata). Sveva Gerevini potrebbe essere una grande outsider nel pentathlon, attenzione a Catalin Tecuceanu ed Eloisa Coiro nelle finali degli 800 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (domenica 9 marzo) agli Europei Indoor 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204), anche su Sky Sport Uno (canale 201) per la sessione mattutina; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI INDOOR ATLETICA OGGI

Domenica 9 marzo

09.00 Pentathlon, 60 ostacoli

09.50 Pentathlon, salto in alto

10.05 Getto del peso maschile, qualificazioni

12.00 60 metri femminile, batterie

12.21 Pentathlon, getto del peso

15.10 Pentathlon, salto in lungo

16.00 Salto con l’asta maschile, finale

16.05 60 metri femminile, semifinali

16.28 Getto del peso maschile, finale

16.33 800 metri femminile, finale

16.50 3000 metri maschile, finale

17.05 Salto in alto femminile, finale

17.27 800 metri maschile, finale

17.36 3000 metri femminile, finale

17.52 Getto del peso femminile, finale

18.03 Pentathlon, 800 metri

18.24 4×400 maschile, finale

18.37 60 metri femminile, finale

18.50 4×400 femminile, finale

PROGRAMMA EUROPEI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 10.20 alle ore 11.50 e dalle ore 15.25 fino al termine della sessione pomeridiana, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati; Sky Sport Uno (canale 201) solo per la sessione mattutina, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 10.20 alle ore 11.50 e dalle ore 15.25 fino al termine della sessione pomeridiana; Rai Play Sport 1 per le altre fasce orarie, gratis; Sky GO e NOW, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI INDOOR ATLETICA

Domenica 9 marzo

09.00 Pentathlon, 60 ostacoli: Sveva Gerevini

09.50 Pentathlon, salto in alto: Sveva Gerevini

10.05 Getto del peso maschile, qualificazioni: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

12.00 60 metri femminile, batterie: Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Gloria Hooper

12.21 Pentathlon, getto del peso: Sveva Gerevini

15.10 Pentathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini

16.05 60 metri femminile, semifinali: eventuali Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Gloria Hooper

16.28 Getto del peso maschile, finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

16.33 800 metri femminile, finale: Eloisa Coiro

17.27 800 metri maschile, finale: Catalin Tecuceanu

17.36 3000 metri femminile, finale: Ludovica Cavalli

18.03 Pentathlon, 800 metri: Sveva Gerevini

18.37 60 metri femminile, finale: eventuali Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Gloria Hooper