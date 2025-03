Calendario Mondiali atletica indoor 2025: programma di domani (22 marzo), orari, tv, italiani in gara

Domani, sabato 22 marzo, andrà in scena al Nanjing Cube la seconda giornata dei Campionati Mondiali indoor 2025 di atletica. Si preannuncia un day-2 a forti tinte azzurre in quel di Nanchino (Cina), con sette italiani impegnati tra cui una delle punte di diamante dell’intera spedizione tricolore che andrà a caccia di una medaglia iridata nei 60 metri.

Stiamo parlando di Zaynab Dosso, fresca campionessa d’Europa con il 7.01 di Apeldoorn che le consente di presentarsi ai Mondiali in vetta alle graduatorie globali stagionali. La sprinter emiliana è sulla carta una delle favorite principali per il titolo insieme alla svizzera Mujinga Kambundji e alla polacca Ewa Swoboda. Bel Paese che schiera anche alcuni outsider come Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta e Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata dei Mondiali indoor 2025 di atletica. La rassegna iridata al coperto di Nanchino verrà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport); in streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA DOMANI

Sabato 22 marzo

03.05 Eptathlon, 60 metri

03.10 Salto con l’asta femminile, finale

03.25 60 ostacoli maschile, batterie

03.45 Eptathlon, salto in lungo

04.15 60 metri femminile, batterie

05.05 800 metri femminile, semifinali

05.10 Eptathlon, getto del peso

05.31 800 metri maschile, semifinali

11.34 Salto con l’asta maschile, finale

11.37 Eptathlon, salto in alto

12.10 Salto triplo femminile, finale

12.15 3000 metri femminile, finale

12.33 3000 metri maschile, finale

12.50 60 ostacoli maschile, semifinali

13.15 60 metri femminile, semifinali

13.44 400 metri femminile, finale

13.55 400 metri maschile, finale

14.05 60 ostacoli maschile, finale

14.18 60 metri femminile, finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA DOMANI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30; Rai 2 dalle ore 11.15 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI MONDIALI INDOOR ATLETICA

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

60 ostacoli (maschile): Lorenzo Simonelli, Nicolò Giacalone

60 metri (femminile): Zaynab Dosso, Gloria Hooper

800 metri (maschile): Giovanni Lazzaro