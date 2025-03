Boxe, Claudio Squeo combatterà per il Mondiale! L’avversario è campione da tre anni

Claudio Squeo avrà la grande occasione iridata, quella che tutti i pugili sognano in carriera: il nostro portacolori affronterà l’australiano Jai Opetaia, l’attuale Campione del Mondo IBF dei pesi cruiser. Il 34enne pugliese è stato selezionato per la prossima difesa della cintura da parte dell’oceanico, che andrà in scena il prossimo 13 maggio sul ring del Gold Coast Convention Center di Broad Beach (Queensland, Australia).

Sarà una missione durissima per il ribattezzato The Red Bull, che dovrà battere il padrone di casa se vorrà mettere le mani sulla cintura di una delle quattro sigle più importanti in campo internazionale. Claudio Squeo è imbattuto a livello professionistico con 17 vittorie all’attivo in altrettanti incontri disputati, lo scorso anno aveva battuto Niklas Rasanen conquistando l’IBF europeo e poi aveva regolato Orlando de Jesus Estrada, sempre a Roma.

Jai Opetaia ha 29 anni ed è sul trono mondiale da addirittura tre anni: conquistò il titolo il 2 luglio 2022 regolando Mairis Briedis e lo ha poi difeso per ben cinque volte (tre vittorie per ko), l’ultima lo scorso 8 gennaio contro David Nyika. L’oceanico è imbattuto con all’attivo 27 successi, di cui ben 21 prima del limite.

Nella categoria di peso fino a 90,7 kg la corona è spezzettata in tre parti: il messicano Gilberto Ramirez è campione per WBA e WBO, Jai Opetaia è padrone della IBF, lo svedese Badou Jack è il detentore della WBC. Claudio Squeo, che è quattordicesimo nel ranking della sua sigla, riuscirà a inventarsi la grande magia?