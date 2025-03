ATP Indian Wells 2025, Berrettini e Musetti conoscono i prossimi avversari. Griekspoor affronterà Zverev

Si alza il sipario sul tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells con alcuni dei match di primo turno. In una prima giornata difficile per il tennis italiano con le sconfitte di Luca Nardi e Flavio Cobolli, rispettivamente contro il britannico Cameron Norrie (6-0 6-3) e l’americano Colton Smith (3-6 6-2 6-2), Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti hanno conosciuto i loro avversari al secondo turno.

Sia il romano sia il toscano hanno usufruito di un bye, visto che sono entrambi teste di serie. Berrettini affronterà l’australiano Christopher O’Connell, numero 75 della classifica mondiale, che ha superato in tre set l0 spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-3 0-6 6-1. Musetti, invece, affronterà il russo Roman Safiullin, che ha superato in due set l’americano Reilly Opelka per 6-4 7-6.

Sarà Tallon Griekspoor ad affrontare Alexander Zverev in quello che è probabilmente il match più atteso del secondo turno ad Indian Wells. Un esordio dunque davvero complicato per il numero due del mondo, che se la vedrà con l’olandese che è in ottima forma in quest’ultimo mese e che ha battuto in rimonta in altro match difficile il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-7 6-4 6-3 dopo due ore e diciotto minuti di gioco.

Vittoria all’esordio anche per il giapponese Kei Nishikori, che batte lo spagnolo Jaume Munar in tre set per 6-2 5-7 7-6 dopo una battaglia pazzesca di tre ore di gioco. Altra maratona clamorosa quella tra Thiago Seyboth Wild ed Alexandre Muller, con la vittoria del brasiliano in rimonta sul francese per 4-6 7-5 7-6.

RISULTATI ATP INDIAN WELLS 2025 (6 MARZO)

Boyer (Usa) b. Vukic (Aus) 4-6 6-2 7-6

Nishikori (Jpn) b. Munar (Esp) 6-2 5-7 7-6

Seyboth Wild (Bra) b. Muller (Fra) 4-6 7-5 7-6

O’Connell (Aus) b. Bautista Agut (Esp) 6-3 0-6 6-1

Griekspoor (Ned) b. Kecmanovic (Srb) 6-7 6-4 6-3

Bu (Chn) b. Basavareddy (Usa) 7-5 6-4

Marozsan (Hun) b. Martinez (Esp) 6-3 6-2

Smith (Usa) b. Cobolli (Ita) 3-6 6-2 6-2

Dzumhur (Bih) b. Bautista Agut (Esp) 6-4 1-6 7-6

Safiullin (Rus) b. Opelka (Usa) 6-4 7-6

Bergs (Bel) b. Quinn (Usa) 7-6 6-3

Moutet (Fra) b. Thompson (Aus) 6-4 4-6 6-3

Norrie (Gbr) b. Nardi (Ita) 6-0 6-3

Watanuki (Jpn) b. Bublik (Kaz) 6-3 3-6 6-3

Zhang (Chn) – Diallo (Can) 6-2 2-6 4-4 interrotta