Ambesi: “Mensik parte alla pari con Djokovic. Il ritorno dei russi nello sport? C’è un problema”

Saranno Novak Djokovic e Jakub Mensik i protagonisti della finale del Masters 1000 di Miami 2025, dopo aver battuto rispettivamente in semifinale Grigor Dimitrov ed il padrone di casa statunitense n.4 del ranking Taylor Fritz, Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“È difficile giocare contro Mensik. Se fisicamente sta bene, è un osso duro. Io penso che Mensik possa veramente mettere in difficoltà Djokovic. Mi aspetto una partita molto lottata. Il ceco ha dimostrato di saper giocare molto bene i tie-break. Non vedo Djokovic favorito: la reputo una finale da 50-50“, dichiara Ambesi in vista dell’ultimo atto sul cemento della Florida.

Sulle possibilità di vedere Berrettini tra i primi 16 al mondo prima di Wimbledon: “Penso che si possa fare, mentre è più complicata prima del Roland Garros. Deve rimanere in salute. Ha un rapporto controverso con i 1000. È arrivato solo quattro volte ai quarti di finale“.

Sulla situazione in generale degli sportivi russi: “C’è un problema tecnico non indifferente. Mettiamo che domani, 30 marzo, si firmi la pace. Non è che i russi rientrerebbero il 1° aprile. Da lì scattano 6 mesi in cui tutti i russi entrano nel sistema del controllo antidoping. Poi dopo possono tornare a gareggiare“.