Ambesi: “Djokovic ha un senso di onnipotenza giustificato dal passato. Sconfitta che non stupisce”

Novak Djokovic non ingrana e, dopo la netta sconfitta a Doha contro Matteo Berrettini, viene subito eliminato anche a Indian Wells dall’olandese Botic Van de Zandschulp palesando un livello di gioco modesto rispetto alle ultime stagioni. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Per me era un risultato scontato alla vigilia. Djokovic non è stato né più né meno di quello che abbiamo visto a Doha contro Berrettini, anzi forse lì era anche un po’ meglio. Comunque poco è cambiato. Non so cosa dire. Resto ai proclami pre-Doha, quando disse che Doha sarebbe dovuto essere il torneo che gli avrebbe regalato il centesimo successo a livello ATP. Probabilmente, parlando di questi grandi veterani, c’è una difficoltà nel percepire la condizione e forse li capisco anche, perché c’è un senso di onnipotenza giustificato da ciò che è stato il passato“, dichiara Ambesi.

“Aveva comunque di fronte un avversario non banale. Tra i tanti che poteva pescare, al di là del fatto che fosse un lucky loser, ha trovato uno che spesso e volentieri non ha questo timore reverenziale contro giocatori di alto profilo (a parte con Sinner) e gioca all’attacco. Ieri ha avuto un momento in cui sembrava spento, però si è ripreso subito perché l’altro l’ha rimesso in partita e poi nel terzo set è stata una passeggiata“, prosegue l’analista di Eurosport.

Sull’onorevole sconfitta di Matteo Gigante contro il n.4 al mondo Taylor Fritz: “Nel primo set Gigante ha fatto fatica a giocare contro il servizio di Fritz, poi nel secondo abbiamo visto un’altra partita. Io Fritz lo rimanderei ai prossimi turni, per capire realmente come stia“.

Sul deludente avvio di stagione di Carlos Alcaraz, che era partito a rilento anche un anno fa: “Il comune denominatore con l’anno scorso è un Australian Open al di sotto delle aspettative. Nel 2024 perde da Zverev una partita stranissima, mentre a questo giro viene sconfitto da Djokovic con tutto quello che è avvenuto nel corso di quel match“.