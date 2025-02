Nell’incontro di cartello della sedicesima giornata del campionato di serie A1 Maschile la Pallanuoto Trieste, reduce da una striscia di vittorie consecutive, affronta il Circolo Nautico Posillipo in una sfida che mette in palio punti d’oro nella corsa verso la quarta piazza. Presenta il match della Bianchi il difensore Giuseppe Valentino. In serie A1 Femminile la capolista Sis affronta l’insidiosa trasferta di Padova contro il Plebiscito, squadra in striscia positiva di successi e in grande crescita dopo il difficile inizio di torneo. In serie A2 Maschile la prima fase di regular season si chiude con il botto. Nel girone Sud si gioca infatti lo scontro al vertice C.C. Napoli-RN Salerno.