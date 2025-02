Il campionato di serie A1 maschile archivia rapidamente l’esito del turno infrasettimanale e torna subito in vasca per disputare i match valevoli per la diciottesima giornata. Nell’incontro di cartello il Circolo Nautico Posillipo ospita la Roma Vis Nova in quello che, a tutti gli effetti, rappresenta uno spareggio nell’avvincente lotta per la conquista del quarto posto. Presenta per noi la sfida della Scandone Federico Mistrangelo, tecnico della De Akker Bologna. In serie A1 Femminile la tredicesima giornata si completa con le sfide Brizz Nuoto-Vela Ancona e Lazio Nuoto-Cosenza Pallanuoto.