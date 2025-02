Volta de la Comunitat Valenciana femminile 2025, Demi Vollering vince in solitaria la prima tappa

Demi Vollering bagna l’esordio in maglia FDJ-SUEZ con una splendida vittoria in solitaria nella prima tappa della Volta de la Comunitat Valenciana 2025. Dopo una fuga di 18 chilometri la 28enne olandese ha trionfato sul traguardo di Gandia al termine di una frazione da 112 chilometri e che vedeva la partenza da Alzira.

La tappa ha visto la fuga iniziale con la fuga tutta sola della spagnola Marina Garau (BePink – Imatra – Bongioanni). Anche altre hanno provato a staccarsi dal gruppo, ma nessun tentativo ha avuto fortuna. A circa cinquanta chilometri dal traguardo anche l’avventura in solitaria di Garau è terminata e a quel punto le squadre più importanti si sono messe in testa a tirare il gruppo.

Ai -18 ecco che è arrivata l’attacco di Demi Vollering che se ne è andata via in solitaria. Al suo inseguimento si sono portate la svizzera Marlen Reusser (Movistar Team) e l’olandese Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime). Non c’è stato nulla da fare con Vollering irraggiungibile fino alla linea del traguardo.

Al secondo posto ha concluso Reusser a 30 secondi di ritardo, con l’elvetica che ha battuto in volata la compagna di fuga. Il gruppo è arrivato ad un minuto e mezzo, regolato in volata da Elisa Balsamo (Lidl-Trek), quarta al traguardo e migliore delle azzurre.