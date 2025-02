Sono Mattia Bottolo e Mattia Boninfante gli ospiti di Volley Nighr questa sera. reduci dal trionfo in Coppa Italia con la Lube Civitanova, sono i fari della formazione marchigiana che non vuole fermarsi qui e può prendersi altre soddisfazioni in Italia e in Europa. Ai microfoni di Simona Bastiani, Enrica Merlo e Paolo Cozzi per parlare di Superlega e Serie A1 femminile. Tutto rigorosamente in diretta sul canale Youube di OA Sport dalle 21.30