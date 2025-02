USA in pole per l’oro dopo la discesa della combinata femminile. Austria e Germania ci provano

Sarà lotta apertissima per il primo storico titolo mondiale nella combinata a squadre femminile. In testa alla classifica c’è USA 2 grazie all’eccezionale prestazione in discesa di Lauren Macuga, che si affiderà in slalom a Paula Moltzan. La coppia americana sogna in grande e punta alla medaglia d’oro, ma ci sarà grande battaglia nella successiva manche di slalom.

Macuga si è imposta con 23 centesimi di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher, con Germania 1 che si affiderà in slalom a Lena Duerr, una specialista dei rapid gates e che ha tutte le carte per rimontare su Moltzan. Stesso discorso vale anche per Austria 1 con Mirjam Puchner che ha concluso al terzo posto a 28 centesimi dalla vetta e con Katharina Liensberger che andrà anche lei a caccia della rimonta nella prova di slalom.

C’era grande attesa per USA 1, con la coppia composta da Breezy Johnson e Mikaela Shiffrin. La campionessa del mondo in carica di discesa non è riuscita a confermarsi, concludendo al quarto posto a 51 centesimi, con una Shiffrin non al meglio che dovrà inventarsi un capolavoro in slalom.

Quinto posto per Kira Weidle-Winkelmann (+0.61) per Germania 2 (ci sarà Hilzinger in slalom), con la tedesca che ha preceduto Austria 2 e Austria 3 con le prove in discesa di Cornelia Huetter (+0.75) e Stephanie Venier (+0.86). Ottava posizione per la francese Laura Gauche (+1.03), mentre grande delusione in casa Svizzera con la miglior prestazione che è arrivata con la seconda coppia composta da Corinne Suter (+1.04) e poi in slalom da Camille Rast. Addirittura solo dodicesima Lara Gut-Behrami (+1.29) con Wendy Holdener obbligata ad una rimonta disperata in slalom.

La migliore delle azzurre è stata Nicol Delago, che ha concluso al decimo posto ad 1.06 dalla vetta. In slalom toccherà a Marta Rossetti, ma al massimo la coppia italiana può puntare ad un piazzamento tra le dieci. Quattordicesima Laura Pirovano (ci sarà Giorgia Collomb in slalom) a 1.96, mentre ancora più indietro Elena Curtoni con Martina Peterlini a 2.38.