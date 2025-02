Tour of Oman 2025: Olav Kooij domina la prima tappa allo sprint, ottimo quarto Andrea D’Amato

Inizia al meglio la stagione Olav Kooij. Il neerlandese del Team Visma | Lease a Bike si è aggiudicato allo sprint la prima tappa del Tour of Oman centrando il primo successo del 2025 e andando a vestire ovviamente la maglia di leader della classifica generale.

Volata doveva essere e volata è stata in questa prima giornata completamente pianeggiante con arrivo in quel di Bimmah Sink Hole. Kooij era il velocista più atteso nella startlist e non ha tradito le aspettative, portando a casa la vittoria anche piuttosto nettamente.

Seconda posizione per Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) davanti a Erlend Blikra (Uno-X Mobility). Quarta piazza invece per un più che positivo Andrea D’Amato (JCL Team UKYO), classe 2002, che trova un eccellente piazzamento.

In casa azzurra altri due uomini nella top-10: Luca Giaimi (UAE Team Emirates XRG) e Giacomo Nizzolo (Q36.5 Pro Cycling Team), nono e decimo.