Superbike, GP Australia 2025: orari prove libere 21 febbraio, tv, streaming

Nella notte italiana scatta ufficialmente il Mondiale superbike 2025. Siamo giunti al momento di alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Australia che si disputerà sullo splendido scenario di Phillip Island.

Il programma delle prime due sessioni di prove libere, come detto, si svolgerà nel cuore della notte italiana. La prima sessione andrà in scena, infatti, alle ore 01.20, per i primi 45 minuti di lavoro in pista del campionato, mentre la seconda sessione prenderà il via alle ore 06.00 per andare a completare i 90 minuti del venerdì australiano.

L’appuntamento di Phillip Island ci darà un primo quadro della situazione in chiave lotta al titolo. Ovviamente il grande favorito non potrà che essere il campione in carica, Toprak Razgatlıoğlu (BMW) ma i rivali come sempre non mancheranno. Da Alvaro Bautista (Ducati) a Jonathan Rea (Yamaha) ma, senza ombra di dubbio, sarà Nicolò Bulega lo sfidante numero 1 del turco, con la Ducati ufficiale.

Come seguire l’evento in tv? Le prove libere di Phillip Island saranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potranno seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA SUPERBIKE 2025 (orari italiani)

Venerdì 21 febbraio

Ore 01.20-02.05 Prove libere 1

Ore 06.00-06.45 Prove libere 2

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP AUSTRALIA: COME SEGUIRLE IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO