Sport in tv oggi (lunedì 24 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lunedì di febbraio, l’ultimo, che va in scena nello sport globale. Un lunedì che, come di consueto, troppo pieno non è, ma c’è comunque parecchio di interessante proposto dal programma odierno che andiamo a scoprire.

Tanto tennis, naturalmente, con gli occhi principali puntati su Dubai, dove Lorenzo Sonego debutta al pari di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. C’è anche Acapulco, ma nella notte, mentre il tardo pomeriggio è di Santiago, Austin e Merida.

Ovviamente parecchio calcio, con Roma-Monza quale principale appuntamento vista la Serie A in questione. Però non si tratta dell’unica situazione di sport di squadra, visto che il pomeriggio offrirà le ultime partite delle qualificazioni europee di basket.

Infine, a mattina offre qualcosa di più particolare, dal team aerials di freestyle fino al World Open di snooker. Di seguito il panorama televisivo sportivo di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 24 febbraio

6:50 Freestyle, Team Aerials a Beidahu – Diretta streaming su Discovery+

7:00 Snooker, World Open – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su discovery+, SkyGo e DAZN

11:00 Tennis, ATP 500 Dubai (Emirati Arabi Uniti) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Plus, streaming su SkyGo e Now

All’interno: Sonego (ITA)-Tsitsipas (GRE) [6] – Campo Centrale, non prima delle 15:30 (terzo match in totale)

Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4]-Khachanov/Rublev – Campo 1, quarto match dalle 11:00

12:00 Calcio, Udinese-Monza (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

14:00 Calcio, Genoa-Lazio (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

16:00 Tennis, ATP 250 Santiago (Cile) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Plus, streaming su SkyGo e Now

16:00 Calcio, Cesena-Empoli (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

18:00 Tennis, WTA 250 Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus e SuperTennis, streaming su SkyGo, Now, sito di SuperTennis e SuperTenniX

18:00 Tennis, WTA 500 Merida (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus e SuperTennis, streaming su SkyGo, Now, sito di SuperTennis e SuperTenniX

18:00 Basket, ultima giornata Qualificazioni Europei 2025 – Diretta streaming su DAZN

18:00 Calcio, Milan-Atalanta (Campionato Primavera) – Diretta tv su Sportitalia

20:30 Calcio, Messina-Trapani (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Atalanta U23-Albinoleffe (Serie C) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport 253, streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Rimini-Arezzo (Serie C) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Max (205) e Sky Sport 254, streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

20:45 Calcio, Roma-Monza (Serie A) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, streaming su SkyGo, Now e DAZN

21:15 Calcio, Porto-Vitoria Guimaraes (Liga) – Diretta streaming su DAZN

1:00 Tennis, ATP 500 Acapulco (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Plus, streaming su SkyGo e Now