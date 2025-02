Dove vedere Bolelli/Vavassori-Khachanov/Rublev, ATP Dubai 2025: orario, programma, streaming

Prosegue negli Emirati Arabi Uniti la rincorsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori verso la vetta della classifica mondiale di doppio, distante ad oggi circa 1500 punti. La coppia azzurra, vittoriosa due settimane fa sul veloce indoor di Rotterdam ma reduce da una prematura eliminazione a Doha, proverà a riscattarsi in occasione dell’ATP 500 di Dubai 2025.

I due specialisti italiani, accreditati della quarta testa di serie, sfidano domani al debutto il binomio russo formato dai quotati singolaristi Andrey Rublev e Karen Khachanov. Si preannuncia un confronto molto interessante e dal pronostico incerto, anche se l’intesa e l’attitudine al doppio di Bolelli/Vavassori potrebbe fare la differenza in favore dei nostri portacolori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Rublev/Khachanov, valevole come primo turno del torneo di doppio dell’ATP Dubai 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-RUBLEV/KHACHANOV DUBAI 2025

Lunedì 24 febbraio

Court 1 – Inizio alle ore 11.00

F. Marozsan vs R. Bautista Agut

A seguire

A. Dougaz (WC) vs Z. Bergs

A seguire

K. Krawietz/T. Puetz (3) vs T. Griekspoor/A. Pavlasek

A seguire

A. Rublev/K. Khachanov vs Simone Bolelli/Andrea Vavassori (4)

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-RUBLEV/KHACHANOV DUBAI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.