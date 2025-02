Sport in tv oggi (lunedì 17 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 17 febbraio, ci aspetta una giornata abbastanza soft dopo la scorpacciata di eventi sportivi dell’ultimo weekend. I Mondiali di biathlon si prendono infatti un giorno di pausa a Lenzerheide dopo gli inseguimenti domenicali in attesa dell’individuale femminile di domani, mentre la rassegna iridata di sci alpino è andata ufficialmente in archivio a Saalbach.

Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Fari puntati dunque sul ciclismo con la prima tappa dell’UAE Tour, ma anche sul grande tennis con il primo turno del WTA 1000 di Dubai e di due tornei ATP 500 in programma sul cemento di Doha e sulla terra rossa di Rio de Janeiro. Atteso oggi sul cemento del Qatar il debutto del fenomeno spagnolo numero 3 al mondo Carlos Alcaraz contro Marin Cilic.

In serata andranno in scena poi come di consueto i posticipi dei campionati nazionali di calcio, in questo caso Genoa-Venezia per la Serie A e Barcellona-Vallecano per la Liga. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 17 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 17 febbraio

8.00 Tennis, WTA Dubai: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 19.10) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

10.10 Ciclismo, UAE Tour: prima tappa – Dalle 11.50 in diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

12.30 Tennis, ATP Doha: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 19.10) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

20.30 Tennis, ATP Rio de Janeiro: primo turno – Diretta tv su ky Sport Uno (fino alle 19.10) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Calcio; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Liga: Barcellona-Vallecano – Diretta streaming su DAZN