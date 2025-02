Sei Nazioni, Gonzalo Quesada: “Punteggio duro, spero che questa sconfitta ci faccia male”

Domenica da incubo a Roma per il rugby italiano, con gli azzurri del CT Gonzalo Quesada che hanno incassato una pesante sconfitta casalinga contro la Francia nel terzo turno del Sei Nazioni 2025. I transalpini si sono aggiudicati dunque il Trofeo Garibaldi, travolgendo l’Italia con undici mete e vincendo con il punteggio di 73-24 dopo aver dominato la scena dal 20′ in poi.

“Abbiamo giocato contro una grandissima Francia, che merita la vittoria. Non siamo stati male con il possesso e abbiamo potuto creare alcune situazioni positive facendo qualche meta, ma abbiamo sofferto troppo in difesa e nei punti di incontro. Era difficile avere delle ruck pulite e fare il nostro gioco, in difesa poi è stato complicato rallentare il pallone e metterli sotto pressione“, il commento a caldo di Quesada ai microfoni di Sky Sport.

Doccia fredda per gli azzurri dopo il successo di due settimane fa contro il Galles. “Sono deluso per alcune mete che abbiamo concesso troppo facilmente. Sappiamo che il rugby francese è davanti al rugby italiano, nulla di nuovo, ma il punteggio è duro e poteva essere meno pesante. Quando giocano come oggi, non c’è nessuna squadra al mondo in grado di batterli“, prosegue il CT della Nazionale.

Sulle possibili conseguenze di questa debacle in vista delle ultime due gare del torneo: “Spero che questa sconfitta faccia molto male alla testa, perché ci sta perdere con questa Francia ma se sei un agonista questo punteggio deve farti male. Sono comunque fiducioso sul fatto che avremo le risorse per imparare la lezione e continuare a lavorare con la stessa motivazione ed energia positiva per essere in grado di reagire. Mancano due partite altrettanto dure: serve fiducia per affrontarle. Sono sicuro che apprenderemo qualcosa da questa sconfitta“.