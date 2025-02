Sci alpino, è tempo dello slalom femminile, Mikaela Shiffrin vuole il quinto titolo iridato nella specialità

Siamo ormai giunti al count-down definitivo. I Campionati Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach-Hinterglemm (Austria) infatti, sono giunti alle ultimissime gare. Anzi, pensando al comparto femminile, siamo effettivamente arrivati alla prova conclusiva. Come tradizione sarà lo slalom a fare calare il sipario sulla kermesse iridata.

Iniziamo con il programma della gara tra i rapid gates. Alle ore 09.45 si partirà con la prima manche, mentre la seconda che andrà a distribuire le medaglie, scatterà alle ore 13.15. Chi sarà, quindi, a mettersi al collo l’ultima medaglia d’oro al femminile di questi Mondiali sulle nevi austriache?

Inutile girarci tanto attorno. La grandissima favorita della gara odierna è, e non potrebbe essere altrimenti, Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse nativa di Vail va alla caccia del suo nono titolo mondiale in carriera a lato di 15 medaglie già messe al collo. La statunitense, dopotutto, ha già 4 successi negli slalom iridati (Schladming 2013, Vail 2015, St. Moritz 2017, Are 2019).

Mikaela Shiffrin, dopo il successo in questi Mondiali nella prova di coppia con Breezy Johnson, parte come sempre con il ruolo di favorita quando si gareggia in slalom. Le rivali, che cercheranno la grande impresa, saranno Zrinka Ljutic, Katharina Liensberger, passando per Lena Duerr e Anna Swenn Larsson. In casa Italia non ci sono cartucce importanti per pensare alle medaglie, in una delle discipline nelle quali le nostre atlete stanno faticando di più in assoluto, e non da oggi.