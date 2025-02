Questa trasmissione ti guiderà attraverso un’avvincente panoramica dei risultati delle gare della settimana precedente, offrirà spettacolari video highlights provenienti da tutta Italia, e anticiperà le gare più attese del weekend sia in Italia che nel mondo. Ma non solo, con noi come grande esperto coach Giorgio Rondelli. Unisciti a noi per un’emozionante immersione nel mondo del running, dove ogni corsa racconta una storia e ogni runner è un eroe.