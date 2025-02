Retegui segna 4 gol e trascina l’Atalanta, il Milan vince in trasferta

Oggi si sono giocate tre partite valide per la 24ma giornata della Serie A. Il Milan si è imposto in casa dell’Empoli per 2-0 grazie ai gol di Leao al 68′ e Gimenez al 76′, dopo che le due squadre hanno giocato la seconda parte della ripresa in inferiorità numerica per le espulsioni di Tomori e Marianucci.

L’Atalanta ha travolto il Verona a domicilio con un perentorio 5-0 per merito dello scatenato Retegui, autore di un poker spaziale (nel mezzo la rete di Ederson). Pareggio per 1-1 tra Torino e Genoa: autogol di Thorsby nel recupero del primo tempo, gol di Pinamonti nel secondo tempo.

L’Atalanta si è portata a quattro punti dalla capolista Napoli ma con una partita disputata in più, il Milan si è issato al settimo posto a -4 dalla Lazio a parità di incontri disputati, Torino e Genoa stazionano a metà classifica.

RISULTATI SERIE A OGGI

Verona-Atalanta 0-5

Empoli-Milan 0-2

Torino-Genoa 1-1