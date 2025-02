Pallamano, Pontinia non sbaglia e vince contro Salerno

Adattiva Pontinia non commette errori e vince contro Jomi Salerno nel match più importante del fine settimana per quanto riguarda la Serie A1 2024/25. La compagine romana trionfa in casa contro le campane che all’andata si erano imposte davanti ai propri tifosi.

Dopo 14 vittorie e due sconfitte da ambo le parti, Pontinia svetta per soli due punti contro Salerno (32-30). L’équipe citata resta ora in solitaria al secondo posto del campionato alle spalle di Ac Life Style Erice che ha battuto con il punteggio di 32 a 22Casalgrande Padana.

Brixen Südtirol si impone per 38-28 contro Lions Sassari in un week-end che ha visto nell’ordine anche le affermazioni di Securfox Ariosto e Mezzocorona (21-28). Parentesi finale per Cassano Magnago che come da copione ha battuto Leno per 32-19.

La classifica cambia quindi leggermente rispetto alle ultime settimane con Pontinia che resta in seconda piazza a 2 punti da Erice. Salerno, invece, si colloca in terza posizione a 26p, due in più di Cassano Magnago che chiude virtualmente i protagonisti eletti per i Playoffs.

RISULTATI DEL WEEK-END

Lions Sassari – Brixen Südtirol 28-38

Adattiva Pontinia – Jomi Salerno 32-30

Casalgrande Padana – Ac Life Style Erice 22-32

Mezzocorona – Securfox Ariosto 21-28

Cellini Padova – Sirio Toyota Teramo 27-29

Cassano Magnago – Leno 32-19