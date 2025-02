Per l’appuntamento del giovedì di Sprint2u ospite Mattia Donola Il 24enne velocista lombardo è da anni nelle prime posizioni nazionali delle discipline veloci dell’atletica, non riuscendo ancora a fare il definitivo salto di qualità in quanto spesso frenato da problematiche fisiche di vario genere, come l’anno scorso quando non è stato in grado di proseguire il suo costante miglioramento cronometrico. La preparazione per il 2025 sta andando invece senza intoppi, e domenica 23 febbraio prossimo sarà impegnato sui 60 metri dei campionati italiani assoluti di Ancona, in quella che sarà per lui la gara più importante della stagione invernale, dove potrebbe giocare un ruolo importante in una competizione dove, per via di varie assenze, non c’è un favorito d’obbligo alla vigilia. Ferdinando Savarese