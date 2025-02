Maledizione Mondiali per l’Italia nella discesa femminile: unico oro 93 anni fa

Ancora una volta l’Italia ha mancato l’appuntamento con l’oro iridato nella discesa libera femminile: ai Mondiali 2025 di sci alpino, in corso a Saalbach, in Austria, la miglior azzurra è stata Nicol Delago, classificatasi ottava.

L’unico titolo iridato nella specialità vinto dall’Italia risale addirittura al 1932, e fu vinto in casa, dato che fu a Cortina d’Ampezzo che ad imporsi fu Paula Wiesinger. Da quella, che fu anche la prima medaglia azzurra nella discesa femminile, l’Italia è tornata sul podio altre sei volte, ma mai sul gradino più alto.

Si sono classificate terze nel 1952, ad Oslo, in Norvegia, Giulia Minuzzo, e nel 1958, a Bad Gastein, in Austria, Carla Marchelli. Nel 1962, invece, a Chamonix, in Francia, alla piazza d’onore si è accomodata Pia Riva. Da quel momento sono seguiti 43 anni di digiuno per l’Italia.

Ad interrompere l’astinenza è stata nel 2005 Elena Fanchini, seconda a Santa Caterina, in Italia, mentre a seguire Nadia Fanchini è salita per due volte sul podio iridato in discesa, giungendo terza a Val d’Isere, in Francia, nel 2009, e seconda a Schladming, in Austria, nel 2013.