Luigi Agostino Lodde: Nuovo Direttore Tecnico dello Skeet Italiano Scopri l'intervista esclusiva con Luigi Agostino Lodde, il nuovo Direttore Tecnico dello Skeet della squadra italiana! In questa chiacchierata con Alice Liverani e la collaborazione di Michele Cassano, Lodde racconta la sua carriera da atleta e il suo approccio al nuovo ruolo, succedendo all'olimpionico Andrea Benelli. Quali sono le caratteristiche tecniche che i tiratori dovranno sapere gestire al meglio nel futuro? Sassarese di 44 anni, Lodde ha partecipato a due edizioni olimpiche (Londra 2012 e Rio 2016) e ha vinto tre titoli di Campione Europeo. Ora, come Direttore Tecnico, guiderà atleti di grande talento come Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, che hanno vinto l'oro nella gara mista a Parigi 2024. In questa intervista, Lodde condivide la sua visione per il futuro dello Skeet italiano, le sfide che affronterà e come trasmetterà la sua esperienza agli atleti per continuare a raccogliere successi internazionali. Ci ha raccontato le sue condizioni fondamentali per entrare nella sua nazionale e l'errore nella sua carriera da atleta che i suoi ragazzi non dovranno commettere.