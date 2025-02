Lindsey Vonn in dubbio per il superG dei Mondiali? Maschera dell’aerosol: cos’ha l’americana?

Lindsey Vonn non è nelle migliori condizioni di forma alla vigilia del superG dei Mondiali 2025 di sci alpino, che andrà in scena giovedì 6 febbraio (ore 11.30) sulle nevi di Saalbach (Austria). La fuoriclasse statunitense, tornata in attività durante questa stagione dopo quasi sei anni di assenza, potrebbe essere una delle grandi outsider per le medaglie, ma deve fare i conti con “un forte raffreddore o un’influenza“, come ha dichiarato all’Associated Press.

La 40enne ha poi specificato: “Di sicuro ho un serio raffreddamento o un’influenza o qualcosa d’altro. Martedì pomeriggio ho iniziato a non sentirmi bene e mi sono subito messa a fare tutto il possibile per cercare di rimettermi il prima possibile“. L’americana ha affermato che sarà al cancelletto di partenza per il superG, ma vista la situazione restano dei dubbi sulla sua effettiva presenza all’evento che assegnerà le prime medaglie individuali di questa rassegna iridata.

Lindsey Vonn, che oggi ha chiuso al 29mo posto la seconda prova cronometrata della discesa libera, ha dichiarato alla Associated Press: “L’allenamento è andato bene. Di sicuro mi mancavano le forze, specie nella seconda parte del tracciato, ma spero di potermi riposare per il resto della giornata in modo da essere pronta per il superG“.

La sciatrice, quest’anno quarta nel superG di St. Anton, ha poi pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui indossa una maschera per aerosol, accompagnando lo scatto con poche parole: “Stato attuale: potrebbe andare meglio“. Per il superG ha avuto in dote il pettorale numero 30, tra le grandi favorite della vigilia figurano le nostre Sofia Goggia e Federica Brignone insieme, tra le altre, alla svizzera Lara Gut-Behrami. Marta Bassino è chiamata a difendere il titolo conquistato due anni fa.