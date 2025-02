La Virtus Bologna spreca e crolla nell’ultimo quarto contro il Paris in Eurolega

Continua la stagione maledetta della Virtus Bologna in Eurolega. La squadra di Ivanovic crolla nell’ultimo quarto contro i francesi del Paris Basketball, sprecando anche un vantaggio di dodici punti, perdendo alla fine per 83-77. La Virtus resta nelle retrovie della classifica, mentre per i francesi è un successo importante in ottica qualificazione ai playoff.

Alla Virtus non bastano i 17 punti di Tornike Shengelia e i 15 di Isaia Cordinier. In doppia cifra chiude anche Rayjon Tucker con 14 punti. Parigi è trascinata dai 23 punti di Nadir Hifi e dai 16 punti di TJ Shorts.

L’inizio è tutto per i francesi con il canestro di Jantunen del +7 (9-2). La Virtus reagisce ed il neo arrivato Holiday firma la tripla del pareggio. Dall’11-12 Bologna piazza un parziale di 6-0 firmato soprattutto da Shengelia. Il finale di quarto è tutto per la Virtus con uno scatenato Shengelia che trova il canestro del +8 (25-17).

Shorts accorcia le distanze per i francesi in avvio di secondo quarto, con l’americano che trova la penetrazione del -3 (27-24). La Virtus risponde con un break di 6-0 firmato da Cordinier e Shengelia, che fa impazzire i tifosi con la schiacciata del 33-24. L’attacco bolognese continua a macinare, con uno show dall’arco che vede protagonisti Holiday e Belinelli. All’intervallo la Virtus è avanti 46-35.

Al rientro dagli spogliatoi la Virtus continua a giocare benissimo e Shengelia firma il +14 (55-41). Bologna si spegne improvvisamente e Parigi ne approfitta con un parziale di 9-0 propiziato da Maodo Lo. La squadra di Ivanovic reagisce con Tucker che trova alcuni canestri pesantissimi (62-54). A fine terzo quarto Bologna è avanti 64-58.

L’ex Venezia è scatenato e trova la tripla del +12 (72-60). Da quel momento, però, cambia completamente la partita con la Virtus che non riesce più a fare canestro. Hifi prende per mano Parigi e a suon di triple ribalta completamente l’inerzia del match, con i francesi avanti 73-72. Shorts segna una tripla pesantissima, mentre Cordinier commette alcuni dalla lunetta. Nel finale la Virtus manca qualche tiro e Parigi si prende una clamorosa vittoria in rimonta per 83-77.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – PARIS BASKETBALL 77-83 (25-17, 21-18, 18-23, 13-25)

Bologna: Cordinier 15, Holiday 3, Belinelli 8, Pajola 2, Shengelia 17, Hackett, Grazulis 7, Morgan 4, Polonara 3, Diouf 4, Akele, Tucker 14

Paris: Shorts 16, Malcolm 7, Hifi 23, Ward 7, Cavaliere, Sy 7, Kratzer, Lo 5, Hayes 2, Jantunen 13, Ouattara 3, Hommes