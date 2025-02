Jorge Martin dopo l’operazione: “Posso superare anche questa, il mio unico obiettivo è recuperare al 100%”

Si profila un lungo stop per Jorge Martin, che salterà sicuramente il Gran Premio della Thailandia previsto questo weekend ma potrebbe rinunciare anche alle due (se non tre) tappe successive del Mondiale MotoGP 2025. I tempi di recupero non sono ancora stati definiti dopo l’intervento chirurgico di ieri, ma in base ad alcune indiscrezioni si parlerebbe di un periodo tra le otto e le dieci settimane prima di tornare a gareggiare (possibile rientro in Qatar l’11-13 aprile o a Jerez il 25-27 aprile).

Il campione del mondo in carica, nella brutta caduta di due giorni fa in allenamento ad Andorra con la moto da supermotard, ha riportato una frattura scomposta del radio distale sinistro, una frattura dello scafoide carpale sinistro e una frattura dell’osso piramidale sinistro, tutte e tre alla mano, oltre ad una frattura non scomposta del calcagno del piede sinistro.

“Martin è stato operato presso la Clinica Dexeus a Barcellona dal Prof Mir e dalla sua equipe. L’intervento si è svolto regolarmente con impianto di due viti a livello della frattura del radio ed una a livello dello scafoide sinistro per stabilizzazione e per favorire la guarigione. L’intervento è stato ben tollerato, grazie a un approccio percutaneo con assistenza artroscopica. Nei prossimi giorni verrà valutata la prognosi in relazione all’evoluzione del quadro clinico“, si legge nel comunicato diffuso ieri dall’Aprilia.

Il pilota spagnolo è tornato a parlare quest’oggi dopo la seconda operazione nel giro di venti giorni tramite un post sui social: “I colpi sono sempre duri, ma quando arrivano di seguito, l’impatto si moltiplica. Questa volta sono stati particolarmente forti, sia fisicamente che mentalmente, e mi hanno fatto perdere per la prima volta nella mia vita la gara inaugurale della stagione. L’anno non inizia come vorrei“.

“Lunedì, mentre mi allenavo per la prima volta dopo la caduta a Sepang per arrivare in Thailandia nella migliore condizione possibile, ho subito un highside che mi ha provocato quattro nuove fratture, oltre alle tre che già mi ero procurato due settimane fa. Se c’è una cosa sicura è che i colpi possono essere superati. Non so se questo mi renderà più forte, ma so che ce la farò, come ho sempre fatto“, racconta Martin.

“Ora il mio unico obiettivo è recuperare al 100% per tornare a competere e godermi la mia passione, che sono le moto. Perché le corse sono tante, ma c’è solo una mano. Grazie ad Aprilia per supportarmi in ogni momento, alla mia famiglia, a tutti i miei tifosi e a tutte le persone che mi incoraggiano ogni giorno. Di cuore“, scrive il 27enne di Madrid.