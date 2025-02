I tre capisaldi della nutrizione e dell’integrazione nel ciclismo

Una corretta alimentazione e integrazione sono essenziali per migliorare le prestazioni e il recupero nel ciclismo. Purtroppo noi ciclisti siamo spesso ingannati dal sentito dire e da falsi miti. Per ottimizzare il proprio regime nutrizionale, è importante fare scelte consapevoli basate su qualità, utilità e ricerca scientifica.

1. Trucchi per ottenere i migliori integratori a prezzo scontato

Affidarsi a migliori aziende di integratori italiane garantisce prodotti di alta qualità e conformi alle normative. Il prezzo può spingere qualcuno ad accontentarsi di prodotti di seconda fascia. Un trucco per avere una scorta di integratori sportivi senza compromessi sulla qualità può essere quello di acquistare in off-season o di fare acquisti di gruppo con la propria squadra per accedere a sconti esclusivi.

2. Capire cosa serve davvero

Il mercato degli integratori per il ciclismo è vasto, ma non tutto è necessario. È importante distinguere ciò che è essenziale per il proprio livello di allenamento e competizione. Ad esempio, un ciclista amatore avrà esigenze diverse rispetto a un professionista, sia in termini di quantità che di tipologia di integratori. Per evitare sprechi e ottimizzare le prestazioni, è utile basarsi sulle proprie reali necessità e non sulle mode del momento.

3. I capisaldi dell’integrazione nel ciclismo

Per supportare la preparazione sportiva nel ciclismo, gli integratori fondamentali sono:

Creatina monoidrato una volta nota solo in palestra oggi si riconosce il suo ruolo fondamentale nel ciclismo e negli sport di resistenza.

Proteine e barrette proteiche : fondamentali per il recupero muscolare post allenamento, economiche e pratiche. Un’ottima soluzione per chi cerca un’integrazione rapida e gustosa.

Integratori di glucidi : utili per mantenere livelli energetici adeguati ed evitare infortuni. Prodotti come Sprintade Isotonic Gel sono adatti a percorsi più brevi o intensità amatoriali permettendo di non infastidire l’apparato digerente mentre Sprintade Pro Elite (con un rapporto di carboidrati 2:1 e 40 grammi di glucidi) che sono formulati per chi cerca dagli 80 grammi di carboidrati l’ora o più.

Sali minerali: fondamentali per la reidratazione e la prevenzione dei crampi. Integratori come Sprintade Hydro e Nitred garantiscono un corretto bilanciamento elettrolitico, migliorando la resistenza e riducendo l’affaticamento.

Le ultime scoperte scientifiche sull’integrazione di carboidrati

Negli ultimi anni, la ricerca ha confermato che un apporto corretto di carboidrati è cruciale per le prestazioni nel ciclismo. Gli studi suggeriscono che l’assunzione ideale è di 60-120 grammi di carboidrati all’ora in gara, con una combinazione di glucosio e fruttosio per massimizzare l’assorbimento senza sovraccaricare l’intestino. Tra le maggiori innovazione vi è l’impiego del fruttosio 1-6 difosfato come in ATP BOOSTER, capace di caricare di energia i muscoli in modo rapido e senza sovraccaricare l’apparato digerente e capace di migliorare la O2max.

In allenamento, invece, è utile mantenere un minimo apporto di carboidrati per “allenare” l’apparato digerente a gestire meglio l’introduzione di energia durante le competizioni.

Scegliere con attenzione i propri integratori sportivi e adattare l’integrazione al proprio livello e tipo di allenamento è la chiave per migliorare le prestazioni e il recupero, garantendo il massimo rendimento in gara e negli allenamenti quotidiani.