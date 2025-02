In questa puntata la consueta copertina sui fatti salienti della settimana nel mondo del running e dell’atletica in Italia e nel mondo; la rubrica #Sempre di Corsa coi consigli del top runner Lorenzo Lotti; curiosità- tra cui i cantanti runners concorrenti a Sanremo-nella “Pancia della Gara”, le ‘’Scelte per voi’’ del prossimo weekend tra cui anche la gara dedicata a tutti gli innamorati per San Valentino e una speciale intervista con il nostro esperto Massimo Guidi di Living Sport Rimini e Cesena che ci svelerà anche i segreti del perfetto guardaroba del runner.