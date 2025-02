Dove vedere Berrettini-Griekspoor oggi in tv, ATP Doha 2025: orario esatto, partite precedenti, streaming

All’indomani della netta vittoria su Novak Djokovic, Matteo Berrettini è chiamato a scendere nuovamente in campo contro Tallon Griekspoor per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha. Grazie all’impresa di ieri l’azzurro si ritrova adesso con un tabellone tutto sommato interessante almeno fino ad un eventuale semifinale con il n.1 del seeding Carlos Alcaraz.

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GRIEKSPOOR (4° MATCH DALLE 12.30)

L’ex finalista di Wimbledon sembra aver trovato finalmente delle ottime sensazioni al servizio e con i colpi da fondo, ma sarà importante confermarsi ad alti livelli anche oggi contro un avversario che lo ha eliminato proprio due settimane fa a Rotterdam imponendosi al tie-break del terzo set. L’olandese, per raggiungere il secondo turno sul cemento del Qatar, ha sconfitto ieri in due set il tedesco Jan-Lennard Struff.

Quello tra Berrettini e Griekspoor sarà il quarto match a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale. Ad aprire il programma sarà il confronto tra l’olandese Botic van de Zandschulp e l’australiano Alex de Minaur, seguito dalla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il belga Zizou Bergs e dalla partita (prevista comunque non prima delle 15.30) tra Carlos Alcaraz e Luca Nardi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Griekspoor, valevole come ottavo di finale dell’ATP Doha 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.45) e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-GRIEKSPOOR DOHA 2025

Mercoledì 19 febbraio

Center Court – Inizio alle ore 12.30

B. Van de Zandschulp (Q) vs A. De Minaur (2)

A seguire

Z. Bergs vs D. Medvedev (4)

A seguire, non prima delle ore 15.30

C. Alcaraz (1) vs Luca Nardi (Q)

A seguire

M. Berrettini vs T. Griekspoor

PROGRAMMA BERRETTINI-GRIEKSPOOR DOHA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (fino alle 17.45) e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.