Combinata nordica, Italia sesta con Pinzani/Senoner nella Team Sprint femminile dei Mondiali Junior

Nella notte italiana tra giovedì 13 e venerdì 14 febbraio è andata in archivio la giornata d’apertura dei Campionati Mondiali Junior di combinata nordica 2025, in corso di svolgimento a Lake Placid (Stati Uniti). Le prime medaglie della rassegna iridata giovanile sono state assegnate nelle Team Sprint, mentre nel weekend ci sarà spazio per le Gundersen individuali e per la prova a squadre miste.

La competizione maschile ha visto il trionfo della coppia austriaca composta da Andreas Gfrerer/Paul Walcher con un margine di 46″9 sulla Norvegia di Torje Seljeset/Even Leinan Lund e 51″6 sul Giappone di Kyotaro Yamazaki/Atsushi Narita. Assente l’Italia, che ha invece preso parte alla gara femminile con il tandem formato da Greta Pinzani e Anna Senoner.

Le azzurrine, dopo aver chiuso in quinta posizione il segmento di salto, non sono riuscite a recuperare terreno nel segmento di fondo sulle formazioni in lizza per il podio arrivando al traguardo in sesta piazza a 1’57″8 dalla vetta. Oro alla Finlandia con Heta Hirvonen/Minja Korhonen, con un vantaggio di 57″5 sulla Slovenia di Masa Likozar Brankovic/Tia Malovrh e 1’12” sulla Germania di Trine Goepfert/Ronja Loh.