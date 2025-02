Ciclismo su pista, Renato Favero sfiora il podio europeo nell’inseguimento. Oro all’inglese Charlton

Niente medaglia per l’Italia nell’inseguimento individuale maschile agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Zolder. Renato Favero, infatti, ha sfiorato il podio, concludendo al quarto posto. Grande festa per la Gran Bretagna con l’oro di Josh Charlton ed il bronzo di Michael Gill, mentre l’argento è andato al portoghese Ivo Manuel Alves Oliveira.

Nella finale per il bronzo il veneto, classe 2005, ha provato a tenere testa al britannico, passando anche in testa ai 2500 metri. Purtroppo da quel momento Gill ha cambiato marcia, mentre Favero non è più riuscito a tenere il ritmo dell’avversario. Il britannico ha poi vinto agevolmente con il tempo di 4’09”859, con l’azzurro che ha poi mollato nel finale, terminando in 4’12”169.

Dopo aver perso la finale dello scorso anno contro Jonathan Milan, Josh Charlton riesce questa volta a far suo il trono europeo. Il britannico ha dominato l’ultimo atto dell’inseguimento fin dalle prime battute con il portoghese Oliveira che non ha potuto nulla. Alla fine Charlton ha vinto con il tempo di 4’02”882, mentre il portoghese ha chiuso con 4’03”631.

Per l’Italia le speranze di medaglia in questa serata non sono ancora terminate. Miriam Vece si gioca la finale per il bronzo nel chilometro lanciato femminile e soprattutto Chiara Consonni è in lotta per il podio nell’Omnium.