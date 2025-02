Christian Scaroni: “Nelle Ardenne con ambizioni, sogno la Freccia Vallone. Al Mondiale ci penso”

E’ cominciata con il giusto colpo di pedale la sesta stagione da professionista per Christian Scaroni. Il 27enne di Brescia in questo ha già messo a centro ben tre vittorie con la maglia della XDS Astana Team: successo alla Classic Var e nei due giorni successivi tappa e classifica generale del Tour des Alpes Maritimes.

Come stai?

“Bene, sto bene. Quasi pronto a ripartire per la Francia con la Faun-Ardèche Classic e Faun Drome Classic”.

Hai avuto un avvio di stagione straordinario, con due vittorie in pochi giorni in corse di prestigio: te lo aspettavi?

“Ho sempre iniziato le stagioni bene, ma non ho mai raccolto così tanti risultati come quest’anno. Sono sempre stato vicino alla vittoria, ma senza riuscirci fino in fondo. Non mi sto ancora rendendo conto di come io abbia iniziato questa stagione, ma chiaramente l’obiettivo primario della squadra sarà quello di fare più punti possibili per salvare la licenza, ed è per questo che abbiamo cercato sin dall’inizio di essere protagonisti in più corse possibili anche senza centrare la vittoria”.

Sembra che hai compiuto un vero e proprio salto di qualità: cosa é cambiato nel corso della preparazione invernale?

“Quest’anno la preparazione invernale è stata più precisa e con tanti lavori di intensità già a gennaio, e quindi è normale che io adesso sia in una condizione ottimale, ma potrebbe esserci un calo fisiologico da qui a fine marzo”.

In squadra da quest’anno è approdato l’enorme sponsor cinese XDS. Hai notato delle differenze?

“Avendo più corridori di spessore e di qualità le corse sono più mirate, con calendari più precisi. Io ad esempio mi concentrerò maggiormente sulle corse di un giorno che saranno il mio focus principale”.

Quale sarà il tuo calendario gare?

“Dopo la Francia farò il Trofeo Laigueglia, Strade Bianche, Milano-Torino e Coppi&Bartali, per poi andare in altura sul Teide circa una ventina di giorni; poi Liegi e Giro d’Italia”.

Pensi di poter dire la tua nelle classiche delle Ardenne?

“Bisognerà valutare come starò al rientro dal Teide, però ho delle grandi aspettative per riuscire a fare bene”.

Nelle prossime settimane, qual é la gara principale che hai messo nel mirino?

“La Coppi&Bartali e il Giro d’Italia per puntare a qualche vittoria di tappa”.

Qual é la corsa dei tuoi sogni che vorresti vincere in carriera?

“La Freccia Vallone. Quest’anno sono ancora incerto se correrla o no, ma se non sarà questa stagione potrà essere per le prossime”.

Hai già fatto un pensierino in vista dei Mondiali anche se molto in là con la stagione? Sogni la convocazione da parte del ct Marco Villa?

“Sinceramente sì, ci pensavo anche lo scorso anno, ma poi a Larciano sono caduto e ho avuto problemi alla schiena che mi hanno messo fuori dai giochi. Quest’anno un occhio per il Mondiale ci sarà sicuramente, ma vedremo più avanti”.

Qual é la tua idea sul nuovo ct Villa?

“Non conosco bene Marco, so che è un grande professionista e che ha fatto un ottimo lavoro in pista, creando anche un grande gruppo. Villa prenderà in mano una Nazionale in difficoltà e quindi non penso sia un ruolo facile. Mi dispiace che non ci sia più Daniele Bennati che è sempre stato molto professionale e gli sarò per sempre grato per aver avuto la possibilità di vestire la maglia della Nazionale quando ero senza squadra”.