Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 3 al 9 febbraio. Programma, tv, streaming

Tanta carne al fuoco nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 febbraio per le discipline olimpiche invernali, con un programma molto intenso che vedrà anche l’inizio dei Campionati Mondiali di sci alpino a Saalbach. Prevista anche un’altra rassegna iridata in Canada per quanto riguarda lo slittino, con tutte le gare previste dal 6 al 9 febbraio sul budello di Whistler.

Nei prossimi giorni proseguiranno inoltre i vari circuiti di Coppa del Mondo in altri sport come il salto con gli sci, la combinata nordica, lo snowboard, il freestyle, lo skeleton, il bob e lo short track. Da segnalare inoltre i Campionati Mondiali Juniores di sci di fondo (riservato anche agli Under 23) e speed skating, mentre il biathlon propone una tappa di IBU Cup in Val Ridanna in attesa dei Mondiali di Lenzerheide.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 3-9 FEBBRAIO

SCI ALPINO

Lun. 03/02/25 – Coppa Europa – GS maschile Soldeu (And)

Lun. 03/02/25 – Coppa Europa – GS femminile Spindleruv Mlyn (Cze) – ore 09.30 e 12.30

Mar. 04/02/25 – Mondiali – Team parallel Saalbach (Aut) – ore 15.15, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mar. 04/02/25 – Mondiali – 1a prova DH femminile Saalbach (Aut) – ore 11.00

Mar. 04/02/25 – Coppa Europa – GS maschile Soldeu (And)

Mar. 04/02/25 – Coppa Europa – GS femminile Spindleruv Mlyn (Cze) – ore 09.30 e 12.30

Mer. 05/02/25 – Mondiali – 2a prova DH femminile Saalbach (Aut) – ore 10.00

Mer. 05/02/25 – Mondiali – 1a prova DH maschile Saalbach (Aut) – ore 12.00

Mer. 05/02/25 – Gran Premio Italia jr/asp – SG femminile Bardonecchia (To)

Gio. 06/02/25 – Mondiali – SG femminile Saalbach (Aut) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Gio. 06/02/25 – Mondiali – 2a prova DH maschile Saalbach (Aut) – ore 09.30

Gio. 06/02/25 – Coppa Europa – SL maschile Baqueira Beret (Spa)

Gio. 06/02/25 – Gran Premio Italia jr/asp – SG femminile Bardonecchia (To)

Ven. 06/02/25 – Mondiali – 3a prova DH femminile Saalbach (Aut) – ore 09.30

Ven. 07/02/25 – Mondiali – SG maschile Saalbach (Aut) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 07/02/25 – Coppa Europa – SL maschile Baqueira Beret (Spa)

Ven. 07/02/25 – Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Bardonecchia (To)

Sab. 08/02/25 – Mondiali – DH femminile Saalbach (Aut) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 08/02/25 – Mondiali – 3a prova DH maschile Saalbach (Aut) – ore 09.30

Dom. 09/02/25 – Mondiali – DH maschile Saalbach (Aut) – ore 11.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 09/02/25 – Coppa Europa – GS femminile Oberjoch (Ger)

SCI DI FONDO

Lun. 03/02/25 – Mondiali juniores – Sprint TC maschile e femminile Schilpario (Ita) – qualificazioni ore 10.00, finali ore 12.00

Mar. 04/02/25 – Mondiali under 23 – Sprint TC maschile e femminile Schilpario (Ita) – qualificazioni ore 10.00, finali ore 12.00

Mer. 05/02/25 – Mondiali juniores – 20 km TC maschile e femminile Schilpario (Ita) – ore 10.00 e 12.00

Gio. 06/02/25 – Mondiali under 23 – 20 km TC maschile e femminile Schilpario (Ita) – ore 10.00 e 12.00

Ven. 07/02/25 – Mondiali juniores – 10 km TL maschile e femminile Schilpario (Ita) – ore 10.00 e 12.30

Sab. 08/02/25 – Mondiali under 23 – 10 km TL maschile e femminile Schilpario (Ita) – ore 10.00 e 12.00

Dom. 09/02/25 – Mondiali juniores – Staffetta mista Schilpario (Ita) – ore 10.00

Dom. 09/02/25 – Mondiali under 23 – Staffetta mista Schilpario (Ita) – ore 12.00

SALTO CON GLI SCI

Gio. 06/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS128 femminile Salt Lake (Usa)

Ven. 07/02/25 – Coppa del mondo – HS128 femminile Salt Lake (Usa) – ore 15.20, diretta tv Eurosport

Sab. 08/02/25 – Coppa del mondo – Mixed team HS128 Lake Placid (Usa) – ore 23.00, diretta tv Eurosport

Sab. 08/02/25 – Coppa del mondo – HS128 maschile Lake Placid (Usa) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Sab. 08/02/25 – Coppa del mondo – HS128 femminile Lake Placid (Usa) – ore 20.30, diretta tv Eurosport

Sab. 08/02/25 – Continental Cup – HS109 maschile Kranj (Slo) – ore 17.15

Dom. 09/02/25 – Coppa del mondo – HS128 maschile Lake Placid (Usa) – ore 16.00, diretta tv Eurosport

Dom. 09/02/25 – Continental Cup – HS109 maschile Kranj (Slo) – ore 10.45

COMBINATA NORDICA

Gio. 06/02/25 – Coppa del mondo – Provisional Round maschile e femminile Otepae (Est)

Ven. 07/02/25 – Coppa del mondo – Mass start HS97/10 km maschile Otepae (Est) – ore 14.45 e 18.00, diretta tv Eurosport

Ven. 07/02/25 – Coppa del mondo – Mass start HS97/5 km femminile Otepae (Est) – ore 14.00 e 17.15, diretta tv Eurosport

Sab. 08/02/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS97/10 km maschile Otepae (Est) – ore 10.15 e 14.10, diretta tv Eurosport

Sab. 08/02/25 – Coppa del mondo – Gundersen HS97/5 km femminile Otepae (Est) – ore 09.15 e 13.30, diretta tv Eurosport

Dom. 09/02/25 – Coppa del mondo – Individual Compact HS97/7,5 km maschile Otepae (Est) – ore 10.15 e 14.10, diretta tv Eurosport

Dom. 09/02/25 – Coppa del mondo – Individual Compact HS97/5 km femminile Otepae (Est) – ore 09.15 e 13.30, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Mer. 05/02/25 – Ibu Cup – Sprint maschile Val Ridanna (Ita) – ore 10.45

Mer. 05/02/25 – Ibu Cup – Sprint femminile Val Ridanna (Ita) – ore 14.15

Ven. 07/02/25 – Ibu Cup – Pursuit maschile Val Ridanna (Ita) – ore 11.00

Ven. 07/02/25 – Ibu Cup – Pursuit femminile Val Ridanna (Ita) – ore 13.45

Sab. 07/02/25 – Ibu Cup – Mass start 60 maschile Val Ridanna (Ita) – ore 10.45

Sab. 07/02/25 – Ibu Cup – Mass start 60 femminile Val Ridanna (Ita) – ore 13.30

Sab. 08/02/25 – Coppa Italia Fiocchi sr/u22/u19/u17 – Sprint maschile e femminile Bionaz (Ao)

Dom. 09/02/25 – Coppa Italia Fiocchi sr/u22/u19/u17 – Mass start maschile e femminile Bionaz (Ao)

SNOWBOARD

Mer. 05/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Aspen (Usa)

Gio. 06/02/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Aspen (Usa) – ore 21.00, diretta streaming Eurosport player

Sab. 08/02/25 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile – Reiteralm (Aut) – ore 11.00

Dom. 09/02/25 – Coppa Europa – SBX maschile e femminile – Reiteralm (Aut) – ore 11.00

FREESTYLE

Mar. 04/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Aspen (Usa)

Mar. 04/02/25 – Coppa Europa – SS maschile e femminile La Clusaz (Fra) – ore 12.00

Mar. 05/02/25 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Aspen (Usa) – ore 18.00, diretta streaming Eurosport player

Gio. 06/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-1 maschile e femminile Val di Fassa (Ita) – ore 12.30

Gio. 06/02/25 – Coppa Europa – BA maschile e femminile La Clusaz (Fra) – ore 10.45

Gio. 06/02/25 – Coppa Europa – SX-1 maschile e femminile Les Contamines (Fra) – ore 11.10

Ven. 07/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SX-2 maschile e femminile Val di Fassa (Ita) – ore 12.30

Ven. 07/02/25 – Coppa Europa – SX-2 maschile e femminile Les Contamines (Fra) – ore 11.10

Sab. 08/02/25 – Coppa del mondo – SX-1 maschile e femminile Val di Fassa (Ita) – ore 12.00, diretta tv Eurosport player

Dom. 09/02/25 – Coppa del mondo – SX-2 maschile e femminile Val di Fassa (Ita) – ore 12.10, diretta tv Eurosport player

SLITTINO

Gio. 06/02/25 – Mondiali – Doppio misto Whistler (Can) – ore 19.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Gio. 06/02/25 – Mondiali – Singolo misto Whistler (Can) – ore 20.45, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Ven. 07/02/25 – Mondiali – Doppio maschile Whistler (Can) – ore 23.01 e 00.42, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Ven. 07/02/25 – Mondiali – Doppio femminile Whistler (Can) – ore 23.46 e 01.20, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 08/02/25 – Mondiali – Singolo femminile Whistler (Can) – ore 02.20 e 03.55, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Sab. 08/02/25 – Mondiali – Singolo maschile Whistler (Can) – ore 22.45 e 00.20, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

Dom. 09/02/25 – Mondiali – Staffetta a squadre Whistler (Can) – ore 02.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel

SKELETON

Ven. 07/02/25 – Coppa del mondo – Gara maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 07/02/25 – Coppa del mondo – Gara femminile Lillehammer (Nor) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Ven. 07/02/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Lillehammer (Nor) – ore 16.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

BOB

Ven. 07/02/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Ven. 07/02/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 08/02/25 – Coppa del mondo – Bob a due maschile Lillehammer (Nor) – ore 12.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 08/02/25 – Coppa del mondo – Monobob femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Sab. 08/02/25 – Coppa Europa – Bob a quattro Altenberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 08/02/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Altenberg (Ger) – ore 10.00

Dom. 09/02/25 – Coppa del mondo – Bob a due femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.30, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

Dom. 09/02/25 – Coppa del mondo – Bob a quattro Lillehammer (Nor) – ore 13.00, diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding

SCI ALPINISMO

Gio. 06/02/25 – Coppa del mondo giovani – Individuale maschile e femminile Molino Brdo (Svk)

Ven. 07/02/25 – Coppa del mondo giovani – Vertical race maschile e femminile Molino Brdo (Svk)

Sab. 08/02/25 – Coppa del mondo giovani – Sprint maschile e femminile Molino Brdo (Svk)

SHORT TRACK

7-9 febbraio World Tour a Tilburg (Olanda) – Diretta streaming su discovery+

SPEED SKATING

7-9 febbraio Mondiali Junior a Collalbo (Italia)