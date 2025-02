ATP Rotterdam 2025: Alcaraz in semifinale contro Hurkacz. Il sogno di Bellucci continua con De Minaur

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 500 di Rotterdam e continua l’incredibile sogno di Mattia Bellucci. Dopo la fantastica vittoria contro Daniil Medvedev, il 23enne di Busto Arsizio piazza un altro scalpo importante, battendo in due set il greco Stefanos Tsitsipas con un perentorio 6-4 6-2 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Un’altra prestazione clamorosa per il tennista lombardo, che ha giocato le qualificazioni a Rotterdam e domani disputerà la sua prima semifinale ATP della carriera.

Il prossimo avversario di Bellucci sarà l’australiano Alex de Minaur, finalista proprio lo scorso anno nel torneo olandese, quando poi venne sconfitto da Jannik Sinner. Il numero otto del mondo si è sbarazzato abbastanza agevolmente del tedesco Daniel Altmaier, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-4.

Serata particolarmente tranquilla anche per Carlos Alcaraz, che non ha avuto troppi problemi nel derby spagnolo contro il connazionale Pedro Martinez, battuto in due set per 6-2 6-1. Il numero tre del mondo torna così a giocare una semifinale nel massimo circuito dal torneo di Pechino dello scorso ottobre, quando poi riuscì a vincere anche il titolo dopo una finale emozionante con Sinner.

Alcaraz affronterà in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, che è uscito vincitore dal match più combattuto della giornata. Il numero 21 del mondo ha superato in rimonta il russo Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 dopo quasi due ore e mezza di gioco.

RISULTATI ATP ROTTERDAM 2025 (7 FEBBRAIO)

De Minaur (Aus) b. Altmaier (Aus) 6-1 6-4

Bellucci (Ita) b. Tsitsipas (Gre) 6-4 6-2

Alcaraz (Spa) b. Martinez (Spa) 6-2 6-1

Hurkacz (Pol) b. Rublev (Rus) 6-7 6-3 6-4