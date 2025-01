WTA Auckland, Naomi Osaka approda ai quarti di finale. Avanza Clara Tauson

Calato il sipario su un’altra giornata di incontri sul cemento outdoor di Auckland, in Nuova Zelanda. L’attenzione era rivolta tutta sull’ex n.1 del mondo, Naomi Osaka, che non ha deluso le attese da questo punto di vista e si è qualificata per i quarti di finale dell’evento neozelandese.

La giapponese (attuale n.57 WTA) si è imposta contro l’austriaca Julia Grabher per 7-5 6-3 in 1 ora e 28 minuti di partita. Dopo aver un po’ faticato nel primo parziale, Osaka è venuta fuori e ha fatto la differenza rispetto alla propria avversaria. Nei quarti, la nipponica (n.7 del seeding), giocherà contro la vincente tra la britannica Burrage e l’americana Baptiste.

Prosegue l’avventura di Clara Tauson. La danese, vittoriosa nel primo turno contro Lucrezia Stefanini, ha fatto valere il suo tennis di potenza contro un’avversaria dal nobile passato, ovvero la statunitense Sofia Kenin (n.81 del mondo). La n.50 WTA l’ha spuntata in rimonta sullo score di 4-6 7-6 (7) 7-6 (3), cancellando un match-point nel tie-break del secondo set. Tauson se la vedrà nei quarti contro una tra la statunitense Keys (n.1 del seeding e vittoriosa contro Lucia Bronzetti all’esordio), e la rumena Cristian.

Nel derby degli States l’ha spuntata Katie Volynets (n.58 del ranking), nel confronto con Ann Li (n.96 WTA) sul punteggio di 6-4 6-3. Nei quarti Volynets si troverà davanti una tra la belga Minnen e la connazionale Parks. A chiusura del cerchio, l’altra statunitense Bernarda Pera (n.71 WTA) ha avuto la meglio della canadese Rebecca Marino (n.102 del ranking) per 7-6 (2) 6-4 e nel prossimo turno giocherà contro la vincente tra l’americana Montgomery e la giapponese Hibino.