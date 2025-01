Wilander si esprime su Sinner e indica il favorito per gli Australian Open

Jannik Sinner si presenterà agli Australian Open 2025 per cercare di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, ma il numero 1 del mondo sarà chiamato a un arduo compito sul cemento di Melbourne, dove andrà in scena il primo Slam della stagione dal 12 al 26 gennaio. Il tennista italiano, che ha aperto l’annata agonistica con una vittoria nel match d’esibizione contro Alex de Minaur e che venerdì 10 gennaio incrocerà Stefanos Tsitsipas nell’ultimo test, dovrà infatti fare i conti con altri grandi favoriti come lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev e altri potenziali outsider.

Il fuoriclasse altoatesino, che domani conoscerà quale sarà il suo cammino nel torneo visto che verranno sorteggiati i tabelloni, inseguirà il terzo Slam della carriera e per la seconda volta consecutiva sarà il numero 1 del tabellone (a settembre trionfò agli US Open). Mats Wilander, vincitore di sette tornei dello Slam, ha fatto le carte alla vigilia della manifestazione: “Sinner è chiaramente il favorito della vigilia anche se non lo definerei il favorito assoluto perché quando in bacheca hai ‘solo’ due titoli Slam non penso che tu abbia acquisito il diritto all’appellativo di grande favorito“.

Il commentatore di Eurosport ha poi proseguito: “Jannik è indiscutibilmente il numero uno del mondo e, per la costanza di rendimento che sta dimostrando di riuscire a tenere, penso che potrà continuare a restare al top per un altro paio d’anni. Detto ciò se Carlos Alcaraz riuscisse a giocare il proprio miglior tennis sono convinto che potrebbe batterlo“.

Wilander è voluto andare oltre e ha parlato anche delle possibilità che Sinner e Alcaraz hanno di firmare il Grande Slam (vincere Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open nella stessa stagione): “Fatta la premessa che se non c’è riuscito Djokovic a realizzare il career Grand Slam non mi aspetto che nemmeno questi due formidabili ragazzi riescano a completare questa impresa, credo che Sinner ad oggi abbia più possibilità di poterci provare rispetto ad Alcaraz che, fino ad oggi, è apparso imbattibile per circa un mese mezzo o due mesi“.

L’esperto ha poi concluso: “Sinner nel 2024 ha vinto in maniera netta due Slam sul cemento (Australian Open e US Open) che è indubbiamente la superficie preferita dalla stragrande maggioranza dei top 100 del mondo. Per il modo in cui riesce ad essere competitivo sulla terra rossa e sull’erba non ritengo una possibilità remota che possa aspirare a vincere sia il Roland Garros che Wimbledon“.