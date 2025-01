Volley femminile, le migliori italiane della 16ma giornata di A1. Traballi e Cecconello, nomi nuovi per la salvezza. Infinita Chirichella

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 16ª GIORNATA DI SERIE A1

GAIA TRABALLI: Perugia il tesoro lo trova in casa con la ex azzurra di beach che si conferma su ottimi livelli chiudendo il match con Scandicci con 17 punti all’attivo, il 41% in ricezione, il 41% in attacco e 3 muri.

EKATERINA ANTROPOVA: Ancora una volta migliore in campo. Eguagliato il record e non c’è alcun dubbio che siano tutti meritati. Anche a Perugia fa il suo chiudendo con 32 punti, il 43% in attacco, eben 7 ace.

CRISTINA CHIRICHELLA: Decisiva, ancora una volta, contro una Roma scatenata che mette in difficoltà le campionesse venete. Mette a segno la bellezza di 15 punti con il 63% in attacco, un ace e due muri.

SARA ALBERTI: Che partita della centrale di Chieri sul campo di Firenze. Ottiene la bellezza di 15 punti, con un ottimo 63% in attacco, 2 ace e 3 muri.

REBECCA PIVA: Non è devastante in attacco ma gioca una partita di alta qualità soprattutto in seconda linea, aiutando Busto ad uscire dal momento difficile con la non scontata vittoria su Vallefoglia. Chiude con 15 punti, l’80% (!) in ricezione, il 34% in attacco e due ace.

MARTINA ARMINI: Ordine e grande attenzione nella seconda linea di Bergamo. Chiude il match di Latisana con l’80% in ricezione e tante difese molto importanti.

AGNESE CECCONELLO: C’è anche il suo zampino nella importante vittoria di Cuneo nel derby con Pinerolo. Conclude con 8 punti all’attivo, l’86% in attacco, un muro e un ace.