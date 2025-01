Vela, il presidente della Repubblica riceve la FIV al Quirinale

Per la prima volta nella storia la Federazione Italiana Vela, con a capo il presidente Francesco Ettorre, è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare i successi ottenuti dagli atleti azzurri nel corso del 2024.

Presenti le atlete e gli atleti della squadra olimpica, guidati dalle campionesse di Parigi 2024 Caterina Banti e Marta Maggetti, nonché dal campione del mondo Nicolò Renna. Ricevute anche la squadra giovanile, vittoriosa nel Nations Trophy ai Mondiali, e le rappresentative dei team di Luna Rossa, che hanno conquistato l’America’s Cup femminile e quella Youth.

Il Presidente della Repubblica ha ricordato: “Questo incontro era previsto diversi anni fa. La pandemia ci ha costretto a rinviarlo, abbiamo atteso molto, per la verità, per riorganizzarlo, ma questo ha consentito di raccogliere nel frattempo tanti ulteriori successi. Il legame tra l’Italia, il mare e la vela è profondo geograficamente, storicamente, culturalmente. Anche per questo molti giovani, in numero sempre maggiore, molto presto si avvicinano alla vela, cercano di apprenderne le capacità, di sperimentarla, di farla propria“.

Gli aspetti principali sottolineati da Mattarella: “Questo è forse il successo più grande della Federazione, quello di coinvolgere molti giovani intorno allo sport, praticandolo a livello amatoriale, nel vero spirito sportivo, imparando in questo modo anche ad apprendere un autentico legame con la natura, rispettandola e utilizzandone gli elementi. C’è anche un rapporto intenso tra natura e tecnologia, come Luna Rossa dimostra. Per questo vi ringrazio ed è un piacere avervi qui e ringraziarvi per le prestazioni che svolgete, per i successi raccolti, ma soprattutto per il vero spirito sportivo, che esprimete e praticate“.