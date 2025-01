United Cup, Alexander Zverev non gioca contro il Kazakistan: infortunio per il n.2 del mondo

Arrivano notizie importanti in ottica United Cup e anche Australian Open. Alla RAC Arena di Perth (Australia), Germania e Kazakistan si stanno affrontando nel primo dei quattro quarti di finale della competizione a squadre miste di tennis, che ha sancito l’inizio della stagione regolare. Ebbene, sul cemento australiano, una sorpresa si è tramutata in realtà, ovvero la sconfitta della squadra tedesca.

Un ko frutto soprattutto di una rinuncia all’ultimo momento, cioè quella del n.2 del mondo Alexander Zverev. Il teutonico ha dato forfait poco prima di affrontare Alexander Shevchenko nel secondo singolare, dopo che il primo aveva visto il successo della kazaka Elena Rybakina (n.6 del mondo) contro Laura Siegemund (n.80 WTA) per 6-3 6-1 in 1 ora e 2 minuti di partita.

Come riportato dall’account ufficiale del torneo, Zverev è stato costretto a non giocare per uno stiramento al bicipite del braccio destro. L’assenza del nativo di Amburgo, come detto, ha pesato sugli equilibri del confronto, dal momento che Shevchenko ha affrontato il numero 254 del mondo, Daniel Masur, e si è imposto 6-7 (5) 6-2 6-2, regalando la vittoria e la semifinale al Kazakistan.

Zverev, in tutto questo, aveva parlato dopo la partita contro la Cina in conferenza stampa di un problema al gomito dovuto alle palle da gioco. Probabile che questo possa essere un ritiro precauzionale in vista dello Slam di Melbourne (12-26 gennaio), ma di sicuro non è l’avvicinamento migliore per il n.2 ATP al grande evento nella terra dei canguri.