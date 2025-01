United Cup 2025, il programma di domani (3 gennaio): orari, tv, streaming, ordine di gioco

Domani si chiuderà il programma dei quarti di finale della United Cup. Alla Ken Rosewall Arena di Sydney si sfideranno Italia e Repubblica Ceca per garantirsi un posto tra le migliori quattro della competizione e andare ad affrontare una formazione fortissima come gli Stati Uniti, guidati da Taylor Fritz e Coco Gauff.

Italia che ha passato alla grande il proprio girone battendo 3-0 sia la Svizzera che la Francia, trascinata da Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, senza dimenticare il fortissimo doppio misto composto da Sara Errani e Andrea Vavassori. Adesso l’asticella salirà: la Repubblica Ceca schiera al maschile Tomas Machac e al femminile Karolina Muchova.

Domani, a partire dalle ore 7.30 italiane, l’Italia si giocherà il suo quarto di finale contro la Repubblica Ceca per un posto in semifinale contro gli Stati Uniti. United Cup 2025 che si può seguire in diretta tv sarà affidata su Supertennis (canale 64 dgt e 212 di Sky), mentre la diretta streaming sarà fruibile su SuperTenniX, supertennis.tv, Sky Go e NOW.

CALENDARIO UNITED CUP 2025

Venerdì 3 gennaio – Ken Rosewall Arena, Sydney (Australia)

Dalle 7.30 Quarti di finale: Italia – Repubblica Ceca – diretta tv su SuperTennis

Dalle 7.30 (4) Jasmine Paolini (Italia) VS (8) Karolina Muchova (Repubblica Ceca) – diretta tv Supertennis

A seguire (4) Flavio Cobolli (Italia) VS (8) Tomas Machac (Repubblica Ceca) – diretta tv Supertennis

A seguire (4) Sara Errani/Andrea Vavassori (Italia) VS (8) Karolina Muchova/Tomas Machac (Repubblica Ceca) – diretta tv Supertennis

PROGRAMMA UNITED CUP 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX e supertennis.tv