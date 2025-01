Una vignetta di Tennis Tv accende la polemica: Nick Kyrgios coinvolto anche in questo caso…

Si è consapevoli che sui social basti veramente poco per alimentare polemiche. È il caso della vignetta dell’emittente dell’ATP, Tennis Tv, pubblicata sui vari canali per augurare un buon 2025 ai follower e a tutti gli appassionati. Una rappresentazione in cui sono presenti i tennisti più forti del mondo, coinvolti in vari giochi per animare la serata

Viene ritratto Jannik Sinner con le carte in mano, nota la passione del n.1 del mondo per i giochi di carte, mentre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz sono impegnati sul tappeto del Twister. Daniil Medvedev, da stratega sopraffino, non poteva che essere davanti a una scacchiera, mentre Andrey Rublev e Casper Ruud scherzano davanti alle varie cibarie e Taylor Fritz si diletta nei videogame.

La polemica citata è nata per la presenza di Nick Kyrgios, compagno di giochi di Fritz in questo caso. Gli utenti non hanno affatto condiviso l’inclusione dell’eccentrico tennista australiano in questa vignetta simpatica, per via dei suoi risultati in campo e anche probabilmente per l’atteggiamento sui social che tanto sta facendo discutere. Il riferimento è a come il giocatore nativo di Canberra abbia trattato Sinner e Iga Swiatek nei loro casi di positività in test antidoping.

Il popolo del web avrebbe gradito la presenza di Grigor Dimitrov, attuale top-10, o anche dell’altro australiano Alex de Minaur, che in questo momento è il n.1 del proprio Paese. Commenti critici sono arrivati proprio da profili della terra dei canguri. Per cui, anche in questo caso, il buon Kyrgios è al centro di un altro contrasto mediatico.

VIGNETTA TENNISTV