Tournée 4 Trampolini, Kraft dominante in qualificazione a Bischofshofen. Insam in crescita

Stefan Kraft lancia un segnale inequivocabile ai suoi avversari diretti in ottica Aquila d’Oro e fa il vuoto nelle qualificazioni di Bischofshofen, in occasione dell’ultima tappa della 73ma Tournée dei Quattro Trampolini. Una prestazione davvero impressionante sul Paul-Außerleitner-Schanze in vista della gara di domani, decisiva per la vittoria nella classifica generale della manifestazione.

Kraft ha effettuato un salto pregevole, raggiungendo il punto HS (fissato a 142 metri sul Large Hill salisburghese) con un atterraggio impeccabile e facendo così la differenza anche con le valutazioni dei giudici. Il fuoriclasse austriaco ha preceduto di 8.2 punti il connazionale Maximilian Ortner e di 8.8 punti lo svizzero Gregor Deschwanden, che ha concesso qualcosa sullo stile mostrando però un potenziale impressionante.

Per quanto riguarda la sfida a tre in chiave Tournée, Daniel Tschofenig ha chiuso in quarta posizione e Jan Hoerl in sesta, pagando rispettivamente 9.1 e 9.6 punti rispetto a Kraft nel salto odierno della qualificazione. Bel risultato in casa Italia per Alex Insam, che ha staccato il pass per la gara in 29ma piazza e dovrà sfidare domani nella prima serie lo svizzero Killian Peier (22°) con in palio la possibilità di entrare in zona punti per la prima volta nel corso di questa stagione.

Eliminato invece l’altro azzurro presente a Bischofshofen, Francesco Cecon, relegato al 57° posto ed incapace di superare il taglio in tutte e quattro gli eventi della Tournée 2024-2025.