Tennis, Angelo Binaghi: “Basterebbe vincere un quarto di quanto fatto nel 2024, sarebbe bellissimo conquistare Roma”

A margine di un evento tenutosi a Cagliari, ha parlato all’ANSA il presidente della FITP, Angelo Binaghi, confidando le proprie speranze per il 2025 del tennis azzurro, chiamato a confermarsi a livelli eccelsi dopo un 2024 che rimarrà nella storia dello sport italiano.

Il numero uno del tennis italiano mantiene i piedi per terra: “Quest’anno mi auguro che il tennis italiano riesca a vincere almeno un quarto di quello che abbiamo vinto nel 2024. Abbiamo vinto due Slam, la Coppa Davis e la BJK Cup, che è la Davis femminile, ne basterebbe uno dei quattro“.

L’elenco dei successi azzurri del 2024 è lunghissimo: “Abbiamo vinto quattro 1000, di cui tre Sinner ed uno Paolini, in più abbiamo portato a casa due medaglie alle Olimpiadi, quindi sono altri sei successi, ne basterebbe uno di questi sei, magari a Roma. Poi abbiamo vinto diversi altri tornei ATP, mi sembra sei o sette. Anche in questo caso basterebbe farne un quarto, ed anche il 2025 sarebbe un’annata indimenticabile per il tennis italiano“.

A chi gli chiede se non si tratti di una previsione dettata dalla scaramanzia, Binaghi replica: “No, assolutamente, per noi vincere uno Slam sarebbe bellissimo, vincere a Roma altrettanto. Sarebbe un’annata irripetibile. Speriamo che avvenga, poi vediamo cosa riusciamo a fare. So che naturalmente i ragazzi cercheranno di vincere ogni settimana tutti i tornei, però a noi basterebbe molto meno di quello che è successo nel 2024“.