Manuel Frigo è uno dei velocisti più forti e vincenti della storia del nuoto italiano ma la sua caratteristica è che quando c’è di mezzo una staffetta lui si trasforma, getta in acqua tutta la sua classe e si rivela determinante per il risultato della squadra. Non è un caso che dal 2021 la 4×100 stile libero uomini è sempre salita sul podio in tutti gli eventi internazionali che si sono disputati. Manuel Frigo ci racconta la sua storia e il suo 2024 ai microfoni di Swimzone!