Startlist staffetta maschile biathlon Anterselva 2025: orario, programma, streaming, quartetti in gara

Domani, sabato 25 gennaio, andrà in scena la staffetta maschile nell’appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon ad Anterselva. Sulle nevi altoatesine, sarà la prova a squadre a tenere banco e si spera che gli azzurri sappiano trovare al poligono una prestazione convincente che poi possa sublimarsi in un bel risultato davanti al pubblico di casa.

Tommaso Giacomel sarà l’osservato speciale del quartetto tricolore, che vedrà al via anche Elia Zeni, Daniele Cappellari e Lukas Hofer. Il trentino si esaltato spesso nelle staffette, con serie di tiro molto veloci e precise e si confida in un rendimento simile in questa circostanza. Chiaramente, il livello degli avversari sarà molto alto.

Francia e Norvegia in quest’annata hanno fatto vedere grandi cose in termini di profondità e di qualità, alternandosi sovente sul gradino più alto del podio. Vedremo se anche altre compagini come Svezia e Germania saranno della partita. Bisognerà prestare anche attenzione al meteo soprattutto per la preparazione degli sci.

La staffetta maschile di biathlon ad Anterselva, tappa della Coppa del Mondo 2024-2025, andrà in scena domani a partire dalle ore 14.55 e sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

STAFFETTA MASCHILE BIATHLON ANTERSELVA 2025

Sabato 25 gennaio

14.55 4×7.5 staffetta maschile – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD

PROGRAMMA STAFFETTA MASCHILE BIATHLON ANTERSELVA 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Eurosport1 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE ANTERSELVA

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r CLAUDE Fabien

1-2 g FILLON MAILLET Quentin

1-3 y PERROT Eric

1-4 b JACQUELIN Emilien

2 NOR – NORWAY

2-1 r LAEGREID Sturla Holm

2-2 g BOE Tarjei

2-3 y BOE Johannes Thingnes

2-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

3 SWE – SWEDEN

3-1 r BRANDT Viktor

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – GERMANY 2

4-1 r STRELOW Justus

4-2 g HORN Philipp

4-3 y KUEHN Johannes

4-4 b NAWRATH Philipp

5 SLO – SLOVENIA

5-1 r DOVZAN Miha

5-2 g FAK Jakov

5-3 y VIDMAR Anton

5-4 b PLANKO Lovro

6 USA – UNITED STATES

6-1 r GERMAIN Maxime

6-2 g WRIGHT Campbell

6-3 y DOHERTY Sean

6-4 b BROWN Jake

7 UKR – UKRAINE 3

7-1 r PIDRUCHNYI Dmytro

7-2 g MANDZYN Vitalii

7-3 y DUDCHENKO Anton

7-4 b LESIUK Taras

FIN – FINLAND

8-1 r RANTA Jaakko

8-2 g SEPPALA Tero

8-3 y HIIDENSALO Olli

8-4 b INVENIUS Otto

9 CZE – CZECHIA

9-1 r HORNIG Vitezslav

9-2 g KRCMAR Michal

9-3 y MARECEK Jonas

9-4 b VACLAVIK Adam

10 AUT – AUSTRIA 4

10-1 r LEITNER Felix

10-2 g EDER Simon

10-3 y KOMATZ David

10-4 b JAKOB Patrick

11 ITA – ITALY

11-1 r CAPPELLARI Daniele

11-2 g HOFER Lukas

11-3 y ZENI Elia

11-4 b GIACOMEL Tommaso

12 SUI – SWITZERLAND

12-1 r STALDER Sebastian

12-2 g BURKHALTER Joscha

12-3 y FINELLO Jeremy

12-4 b HARTWEG Niklas

13 EST – ESTONIA 5

13-1 r ZAHKNA Rene

13-2 g SIIMER Kristo

13-3 y KULBIN Jakob

13-4 b KEHVA Mark-Markos

14 BUL – BULGARIA

14-1 r SINAPOV Anton

14-2 g ILIEV Vladimir

14-3 y ZASHEV Vasil

14-4 b TODEV Blagoy

15 BEL – BELGIUM

15-1 r CLAUDE Florent

15-2 g LANGER Thierry

15-3 y MACKELS Marek

15-4 b BEAUVAIS Cesar

16 LTU – LITHUANIA 6

16-1 r FOMIN Maksim

16-2 g STROLIA Vytautas

16-3 y CIGAK Nikita

16-4 b DOMBROVSKI Karol

17 POL – POLAND

17-1 r BADACZ Konrad

17-2 g GUNKA Jan

17-3 y SUCHODOLSKI Fabian

17-4 b ZAWOL Marcin

18 LAT – LATVIA

18-1 r BIRKENTALS Renars

18-2 g MISE Edgars

18-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

18-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

19 ROU – ROMANIA 7

19-1 r BUTA George

19-2 g SHAMAEV Dmitrii

19-3 y COLTEA George

19-4 b FLORE Raul

20 KAZ – KAZAKHSTAN

20-1 r MUKHIN Alexandr

20-2 g DYUSSENOV Asset

20-3 y KURALES Vadim

20-4 b BAUER Kirill

21 CAN – CANADA

21-1 r RUNNALLS Adam

21-2 g PLETZ Logan

21-3 y FLEMING Jasper

21-4 b BORGLUM Haldan