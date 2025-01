Startlist staffetta a coppie Oberhof 2025: orario, programma, streaming, italiani in gara

Domenica 12 gennaio si chiuderà ad Oberhof, in Germania, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: alle ore 12.20 si terrà la staffetta single mixed, nella saranno al via 25 coppie, tra le quali anche quella azzurra, ed a difendere i colori azzurri saranno Elia Zeni e Martina Trabucchi.

La diretta tv della staffetta single mixed della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon andrà in onda su Eurosport 2 HD, invece la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025

Domenica 12 gennaio

12.20 Staffetta single mixed Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2024-2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO

1 SWE – SWEDEN 1

1-1 r BRANDT Viktor M

1-2 g MAGNUSSON Anna F

2 FRA – FRANCE

2-1 r FILLON MAILLET Quentin M

2-2 g BOTET Paula F

3 GER – GERMANY

3-1 r STRELOW Justus M

3-2 g GROTIAN Selina F

4 AUT – AUSTRIA 2

4-1 r EDER Simon M

4-2 g HAUSER Lisa Theresa F

5 NOR – NORWAY

5-1 r SOERUM Vebjoern M

5-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad F

6 SLO – SLOVENIA

6-1 r FAK Jakov M

6-2 g REPINC Lena F

7 SUI – SWITZERLAND 3

7-1 r HARTWEG Niklas M

7-2 g BASERGA Amy F

8 EST – ESTONIA

8-1 r ZAHKNA Rene M

8-2 g ERMITS Regina F

9 UKR – UKRAINE

9-1 r DUDCHENKO Anton M

9-2 g PETRENKO Iryna F

10 USA – UNITED STATES 4

10-1 r WRIGHT Campbell M

10-2 g LEVINS Chloe F

11 FIN – FINLAND

11-1 r SEPPALA Tero M

11-2 g MINKKINEN Suvi F

12 BUL – BULGARIA

12-1 r SINAPOV Anton M

12-2 g ZDRAVKOVA Maria F

13 LAT – LATVIA 5

13-1 r BIRKENTALS Renars M

13-2 g VOLFA Estere F

14 CZE – CZECHIA

14-1 r HORNIG Vitezslav M

14-2 g VOBORNIKOVA Tereza F

15 MDA – MOLDOVA

15-1 r MAKAROV Maksim M

15-2 g STREMOUS Alina F

16 ROU – ROMANIA 6

16-1 r SHAMAEV Dmitrii M

16-2 g TOLMACHEVA Anastasia F

17 ITA – ITALY

17-1 r ZENI Elia M

17-2 g TRABUCCHI Martina F

18 POL – POLAND

18-1 r GUNKA Jan M

18-2 g SIDOROWICZ Natalia F

19 BEL – BELGIUM 7

19-1 r MACKELS Marek M

19-2 g BOUVARD Eve F

20 CAN – CANADA

20-1 r FLEMING Jasper M

20-2 g MOSER Nadia F

21 LTU – LITHUANIA

21-1 r FOMIN Maksim M

21-2 g KOCERGINA Natalja F

22 KAZ – KAZAKHSTAN 8

22-1 r MUKHIN Alexandr M

22-2 g POLTORANINA Olga F

23 SVK – SLOVAKIA

23-1 r CESNEK Damian M

23-2 g KAPUSTOVA Ema F

24 GRE – GREECE

24-1 r ANGELIS Apostolos M

24-2 g CHARALAMPIDOU Konstantina F

25 JPN – JAPAN 9

25-1 r TACHIZAKI Mikito M

25-2 g SATO Aoi F

