Per l’appuntamento di Sprint2u ospite Filippo Randazzo L’atleta siciliano ha realizzato il culmine della sua carriera in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2021 dove ha ottenuto un brillante ottavo posto nella finale del lungo, ma un infortunio patito nella primavera del 2022 in occasione di un raduno di staffette, essendo lui anche molto predisposto per le corse veloci, ha innescato una serie di problematiche che gli hanno impedito di partecipare sia in quell’anno che nel 2023 alle principali manifestazioni internazionali. Nel 2024 è riuscito a partecipare agli Europei di Roma nel salto in lungo, fallendo la qualificazione alla finale per una sola posizione e anche con un’ottima misura, e poi non è riuscito a ottenere il pass per i giochi olimpici di Parigi, in una stagione in cui è stato comunque condizionato sempre da problemi fisici che gli hanno fatto decidere alla fine di puntare, per il 2025, solamente sulle prove veloci di corsa. L’inizio è stato molto promettente, con la vittoria e il personale di 6”63 sui 60 metri del Memorial Giovannini, nell’ottica di puntare nelle prossime gare alla partecipazione negli Europei indoor in Olanda di marzo, ma in ogni caso la sua idea è di vedere cosa accadrà quest’anno e decidere se dedicarsi per il prosieguo della carriera definitivamente alla velocità, oppure se tornare anche al lungo. Conduce: Ferdinando Savarese